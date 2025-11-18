Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы – лучшие в мире»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Турции:

«Мы подходим к этому матчу с особой ответственностью. Мы – лучшие в мире и хотим оставаться такими с авторитетом. Хотя мы практически квалифицировались, мы хотим продолжать побеждать и оставаться непобедимыми. Мы должны проявлять уважение к соперникам, кто бы они ни были.

На чемпионате мира не бывает явных фаворитов. Раньше футбол сосредотачивался на других командах, но сейчас Испания является одним из фаворитов. Запомните мои слова: лучшее еще впереди. Эти игроки? Они зависимы от побед».

Матч Испания – Турция состоится 18 ноября в 21:45 по киевскому времени.