Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы – лучшие в мире»
Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Турции
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Турции:
«Мы подходим к этому матчу с особой ответственностью. Мы – лучшие в мире и хотим оставаться такими с авторитетом. Хотя мы практически квалифицировались, мы хотим продолжать побеждать и оставаться непобедимыми. Мы должны проявлять уважение к соперникам, кто бы они ни были.
На чемпионате мира не бывает явных фаворитов. Раньше футбол сосредотачивался на других командах, но сейчас Испания является одним из фаворитов. Запомните мои слова: лучшее еще впереди. Эти игроки? Они зависимы от побед».
Матч Испания – Турция состоится 18 ноября в 21:45 по киевскому времени.
