Гвардиола сделал громкое заявление о войне в Палестине

В Барселоне состоится благотворительный матч в поддержку Газы

Гвардиола сделал громкое заявление о войне в Палестине
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола призвал обратить внимание на события в Палестине.

Во вторник, 18 ноября, на Олимпийском стадионе в Барселоне состоится матч между сборными Каталонии и Палестины. Все вырученные средства организаторы пообещали направить на помощь Палестине, включая восстановление сектора Газа.

«Это больше, чем просто символический матч. Сегодня о происходящем знают все, и благодаря этой игре палестинцы увидят, что есть люди во всем мире, которым небезразлична их судьба.

Мир оставил Палестину один на один с проблемами. Мы практически ничего не сделали. Они не виноваты в том, где родились. Мы позволили уничтожать целый народ. Ущерб уже нанесен и исправить его невозможно.

Я не могу представить ни одного человека, который мог бы оправдывать массовые убийства в Газе. Там могут убить детей только за то, что они родились в этом месте. У меня мало доверия к мировым лидерам – они делают все, чтобы удержаться у власти.

Символизм важен, чтобы привлекать внимание, но за ним должно следовать что-то реальное», – заявил Гвардиола.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
