ВИДЕО. Жена Сергея Реброва «взорвалась» после победы сборной Украины

Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – Анна Реброва – поддержала команду после важной победы над Исландией (2:0) в отборе к чемпионату мира-2026.

Анна опубликовала в Instagram сторис, в котором поделилась эмоциями после финального свистка. На видео заметны искренняя радость и гордость за команду мужа, которая вышла в плей-офф на чемпионат мира-2026.

В сторис Анна не скрывала восхищения игрой «сине-желтых» и плакала от эмоций.

Победа над Исландией стала важным шагом сборной Украины на пути к ЧМ-2026 – и поддержка самых близких, которую показала Анна Реброва, лишь подчеркивает атмосферу единства вокруг команды.