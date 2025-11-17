Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Жена Сергея Реброва «взорвалась» после победы сборной Украины
17 ноября 2025, 22:35
ВИДЕО. Жена Сергея Реброва «взорвалась» после победы сборной Украины

Реакция Анны Ребровой бесценна...

ВИДЕО. Жена Сергея Реброва «взорвалась» после победы сборной Украины
Instagram. Анна Реброва

Жена главного тренера сборной Украины Сергея РеброваАнна Реброва – поддержала команду после важной победы над Исландией (2:0) в отборе к чемпионату мира-2026.

Анна опубликовала в Instagram сторис, в котором поделилась эмоциями после финального свистка. На видео заметны искренняя радость и гордость за команду мужа, которая вышла в плей-офф на чемпионат мира-2026.

В сторис Анна не скрывала восхищения игрой «сине-желтых» и плакала от эмоций.

Победа над Исландией стала важным шагом сборной Украины на пути к ЧМ-2026 – и поддержка самых близких, которую показала Анна Реброва, лишь подчеркивает атмосферу единства вокруг команды.

По теме:
Бывший игрок Динамо: «Сыграл мощно в нужный момент. Он молодец»
Легенда Шахтера: «Хочу отметить двух игроков. Они были продуктивными»
«Не в первый раз». Эксперт объяснил заявления Бенфики и Реброва по Судакову
Максим Лапченко Источник: Instagram
