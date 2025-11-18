Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 ноября 2025, 20:48
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он звал играть за Барселону»

Украинец – о знаменитой фотографии с Гвардиолой

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский обнародовал фото с известным тренером Пепом Гвардиолой, которое было сделано после матча группового этапа Лиги чемпионов 2009/10.

«Звал к себе! Сказал ему: «Я за Реал», – написал Милевский в Инстаграме.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Комментарии
movkli
а потім я проспався та проснувся)))
Ответить
+2
