Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он звал играть за Барселону»
Украинец – о знаменитой фотографии с Гвардиолой
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский обнародовал фото с известным тренером Пепом Гвардиолой, которое было сделано после матча группового этапа Лиги чемпионов 2009/10.
«Звал к себе! Сказал ему: «Я за Реал», – написал Милевский в Инстаграме.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
а потім я проспався та проснувся)))
