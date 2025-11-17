Клуб Английской Премьер-лиги сделал предложение Левандовски
Польский нападающий может продолжить карьеру в Англии
Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание одного из клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, один из клубов чемпионата Англии предложил поляку контракт на один сезон. точно не известно что это за клуб, но ожидается, что это «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Роберт Левандоски провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился семью забитыми мячами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» официально возвращается на легендарный стадион.
