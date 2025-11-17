Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 14:30
Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк

Хавбек «Полесья» в 9 проведенных матчах забил 5 мячей

17 ноября 2025, 14:30 |
Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Список лучших бомбардиров сборной Украины в 2025 году возглавил Алексей Гуцуляк. В 9 проведенных матчах 27-летний полузащитник «Полесья» 5 раз поразил ворота соперников.

Он стал 5-м игроком за все годы после Александра Алиева, Андрея Шевченко, Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко, достигшим этого рубежа. 3 мяча Алексей забил в чемпионатах мира (2 – Исландии, 1 – Азербайджану), по 1 – в Лиге наций (Бельгии) и в международном турнире (Новой Зеландии). По 2 раза Гуцуляк отличился дома и в гостях, 1 – на нейтральном поле, 3 – в стартовом составе, 2 – после выхода на замену, 3 – во вторых таймах, 2 – в первых.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за год за сборную Украины

Игрок

Год

Голы

Матчи

Ср. рез.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2016

7

12

0,58

Андрей ШЕВЧЕНКО

2001

6

9

0,67

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2013

6

11

0,55

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2021

6

14

0,43

Роман ЯРЕМЧУК

2021

6

17

0,35

Андрей ШЕВЧЕНКО

2000

5

5

1,00

Андрей ШЕВЧЕНКО

2006

5

8

0,63

Александр АЛИЕВ

2010

5

8

0,63

Роман ЯРЕМЧУК

2019

5

8

0,63

Алексей ГУЦУЛЯК

2025

5

9

0,56

