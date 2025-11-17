Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк
Хавбек «Полесья» в 9 проведенных матчах забил 5 мячей
Список лучших бомбардиров сборной Украины в 2025 году возглавил Алексей Гуцуляк. В 9 проведенных матчах 27-летний полузащитник «Полесья» 5 раз поразил ворота соперников.
Он стал 5-м игроком за все годы после Александра Алиева, Андрея Шевченко, Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко, достигшим этого рубежа. 3 мяча Алексей забил в чемпионатах мира (2 – Исландии, 1 – Азербайджану), по 1 – в Лиге наций (Бельгии) и в международном турнире (Новой Зеландии). По 2 раза Гуцуляк отличился дома и в гостях, 1 – на нейтральном поле, 3 – в стартовом составе, 2 – после выхода на замену, 3 – во вторых таймах, 2 – в первых.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забившие наибольшее количество мячей за год за сборную Украины
|
Игрок
|
Год
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2016
|
7
|
12
|
0,58
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
2001
|
6
|
9
|
0,67
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2013
|
6
|
11
|
0,55
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2021
|
6
|
14
|
0,43
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
2021
|
6
|
17
|
0,35
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
2000
|
5
|
5
|
1,00
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
2006
|
5
|
8
|
0,63
|
Александр АЛИЕВ
|
2010
|
5
|
8
|
0,63
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
2019
|
5
|
8
|
0,63
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
2025
|
5
|
9
|
0,56
