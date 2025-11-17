Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк

Список лучших бомбардиров сборной Украины в 2025 году возглавил Алексей Гуцуляк. В 9 проведенных матчах 27-летний полузащитник «Полесья» 5 раз поразил ворота соперников.

Он стал 5-м игроком за все годы после Александра Алиева, Андрея Шевченко, Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко, достигшим этого рубежа. 3 мяча Алексей забил в чемпионатах мира (2 – Исландии, 1 – Азербайджану), по 1 – в Лиге наций (Бельгии) и в международном турнире (Новой Зеландии). По 2 раза Гуцуляк отличился дома и в гостях, 1 – на нейтральном поле, 3 – в стартовом составе, 2 – после выхода на замену, 3 – во вторых таймах, 2 – в первых.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за год за сборную Украины