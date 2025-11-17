Доннарумма объяснил позорное поражение Италии в матче против Норвегии

Голкипер национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против национальной сборной Норвегии (4:1) в отборе на ЧМ-2026.

«Первый тайм и второй тайм были двумя разными матчами, игра изменилась после первого пропущенного гола. В марте мы будем играть многое, нам нужно совершенствоваться, и в первом тайме было видно, что мы можем играть против кого-либо.

После счета 1:2 мы полностью сдались, это абсолютно не должно произойти, мы не должны пропускать третий гол через несколько секунд.

Нужно поднять голову, восстановить уверенность в себе и вернуться к самим себе, ведь в марте нас ждет многое важное. Мы разочарованы и злые. В первом тайме была совсем другая игра», – сказал Доннарумма.