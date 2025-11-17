Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 13:48 | Обновлено 17 ноября 2025, 13:52
Доннарумма объяснил позорное поражение Италии в матче против Норвегии

Джанлуиджи поделился эмоциями после поражения своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против национальной сборной Норвегии (4:1) в отборе на ЧМ-2026.

«Первый тайм и второй тайм были двумя разными матчами, игра изменилась после первого пропущенного гола. В марте мы будем играть многое, нам нужно совершенствоваться, и в первом тайме было видно, что мы можем играть против кого-либо.

После счета 1:2 мы полностью сдались, это абсолютно не должно произойти, мы не должны пропускать третий гол через несколько секунд.

Нужно поднять голову, восстановить уверенность в себе и вернуться к самим себе, ведь в марте нас ждет многое важное. Мы разочарованы и злые. В первом тайме была совсем другая игра», – сказал Доннарумма.

Джанлуиджи Доннарумма сборная Италии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
