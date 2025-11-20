Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛЕОНЕНКО: «Его какой-то экстрасенс остановил. Стой и ничего не делай»
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 00:02
ЛЕОНЕНКО: «Его какой-то экстрасенс остановил. Стой и ничего не делай»

Экс-нападающий – об игре нападающих сборной Украины против Исландии

20 ноября 2025, 00:02
ЛЕОНЕНКО: «Его какой-то экстрасенс остановил. Стой и ничего не делай»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко оценил игру нападающих сборной Украины в матче против Исландии.

– Кто вам понравился больше из нападающих: Ванат или Яремчук?

– Никто. Ванат в начале второго тайма имел отличный шанс после передачи Цыганкова, но забыл, что нужно делать. Бежал, бежал, вошел в штрафную и как будто в воду попал. Такое ощущение, что его какой-то экстрасенс остановил: «Стой и ничего не делай!». А позиция у него была хорошая! Можно было покачать, раскачать защитника, пробить.

А Яремчук вообще дважды из убийственной позиции умудрился попасть во вратаря.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

MIRRA
Який би екстрасенс Вітю закодував?
Ответить
0
