ЛЕОНЕНКО: «Его какой-то экстрасенс остановил. Стой и ничего не делай»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко оценил игру нападающих сборной Украины в матче против Исландии.

– Кто вам понравился больше из нападающих: Ванат или Яремчук?

– Никто. Ванат в начале второго тайма имел отличный шанс после передачи Цыганкова, но забыл, что нужно делать. Бежал, бежал, вошел в штрафную и как будто в воду попал. Такое ощущение, что его какой-то экстрасенс остановил: «Стой и ничего не делай!». А позиция у него была хорошая! Можно было покачать, раскачать защитника, пробить.

А Яремчук вообще дважды из убийственной позиции умудрился попасть во вратаря.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.