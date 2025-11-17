Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феноменальный Холанд: легендарный рекорд Паулеты под угрозой
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 02:45 | Обновлено 17 ноября 2025, 02:46
333
0

Феноменальный Холанд: легендарный рекорд Паулеты под угрозой

Норвежец забивал в восьми матчах подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 8-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года против Италии (4:1), продлив свою результативную серию в квалификации до восьми матчей подряд.

Эта серия является второй по длине в истории европейских отборочных циклов чемпионата мира. Рекорд принадлежит португальцу Педру Паулете, который забивал в девяти играх подряд с 2001 по 2004 год.

Отметим, что сборная Норвегии получила прямую путевку на ЧМ-2026, заняв первое место в группе с Италией, Молдовой, Израилем и Эстонией, выиграв все восемь матчей и имея разницу забитых и пропущенных мячей 37:5.

Кроме того, 25-летний Холанд с большим отрывом лидирует в списке бомбардиров европейского отбора к ЧМ-2026, имея на счету 16 голов.

По теме:
Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных
Норвегия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года
Норвегия – в ЧМ, Италия присоединилась к Украине в плей-офф. Таблицы отбора
Михаил Олексиенко
