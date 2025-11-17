Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в матче с Исландией

Украинский специалист Мирон Маркевич назвал трех лучших игроков сборной Украины в матче с Исландией, в котором подопечные Реброва добыли победу со счетом 2:0:

– Назовите вашу тройку лучших футболистов сборной Украины в прошлом поединке?

– Анатолий Трубин, поскольку его сейв при счете 0:0 был одним из ключевых в этом поединке. Александр Зубков не раз угрожал воротам соперника, забил победный мяч, а Виктор Цыганков был всегда в движении, его один удар парировала перекладина (смеется), с другим выстрелом справился вратарь, и он стал соавтором победного мяча.