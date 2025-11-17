Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в матче с Исландией
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 07:20 | Обновлено 17 ноября 2025, 10:09
4658
1

Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в матче с Исландией

Специалист назвал трех лучших игроков матча между украинцами и исландцами

17 ноября 2025, 07:20 | Обновлено 17 ноября 2025, 10:09
4658
1 Comments
Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины в матче с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Украинский специалист Мирон Маркевич назвал трех лучших игроков сборной Украины в матче с Исландией, в котором подопечные Реброва добыли победу со счетом 2:0:

– Назовите вашу тройку лучших футболистов сборной Украины в прошлом поединке?

– Анатолий Трубин, поскольку его сейв при счете 0:0 был одним из ключевых в этом поединке. Александр Зубков не раз угрожал воротам соперника, забил победный мяч, а Виктор Цыганков был всегда в движении, его один удар парировала перекладина (смеется), с другим выстрелом справился вратарь, и он стал соавтором победного мяча.

По теме:
Дубли Кейна и Холланда. Сколько теперь у них в истории квалификаций к ЧМ?
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В Исландии назвали футболиста, который стал главным героем сборной Украины
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Александр Зубков Виктор Цыганков Анатолий Трубин
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16 ноября 2025, 08:50 8
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии

Арсений Батагов так и не смог дебютировать за команду Реброва

Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 ноября 2025, 00:04 3
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча отбора на ЧМ-2026

Норвегия – в ЧМ, Италия присоединилась к Украине в плей-офф. Таблицы отбора
Футбол | 17.11.2025, 06:23
Норвегия – в ЧМ, Италия присоединилась к Украине в плей-офф. Таблицы отбора
Норвегия – в ЧМ, Италия присоединилась к Украине в плей-офф. Таблицы отбора
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Футбол | 17.11.2025, 08:13
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Футбол | 16.11.2025, 20:55
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
Вся команда була вогонь .
Ответить
+1
Популярные новости
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 54
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем