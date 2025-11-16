Дубль Ременяка приносит ФК Феникс-Мариуполь победу над Ворсклой

В воскресенье, 16 ноября, во Львове состоялся поединок 16-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал «Ворсклу» и одержал победу со счетом 2:0.

В прошлом туре «Феникс-Мариуполь» прервал безвыигрышную серию. Команде Максима Фещука безусловно хотелось снова победить.

Первый тайм прошел без забитых мячей. А вот в начале второй половины матча «Феникс-Мариуполь» открыл счет. Артур Ременяк отправил мяч в ворота «Ворсклы» после подачи углового.

На 64-й минуте счет стал 2:0. Артур Ременяк воспользовался несогласованностью защитников «Ворсклы» и протолкнул мяч в сетку.

Первая лига. 16-й тур, 16 ноября. Львов, стадион СКИФ

«Феникс-Мариуполь» – «Ворскла» – 2:0

Голы: Ременяк, 52, 64

Видеозапись матча