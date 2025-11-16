Томас ТУХЕЛЬ: «Они заслужили выйти в плей-офф»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от матча квалификации к чемпионату мира 2026 против национальной команды Албании:

«С самого начала мы знали, что Албания и Сербия будут нашими соперниками, ведь эти команды очень увлечены футболом и имеют талантливых игроков, которые выступают в крупных лигах и клубах. Албания заслужила выход в плей-офф, ведь пропустила только три гола, два из которых мы забили им.

Я многому научился. Мы выросли вместе и сумели не пропустить ни одного гола. Мы хотим победить, хотя знаем, что защита Албании сильна и это будет нелегко. Албания имеет организованную защитную структуру, компактна и сильна в контратаках. У них гибкий полузащита, три игрока, которые хорошо ротируются и циркулируют мяч, и это команда, которая быстро атакует и делает опасные передачи.

Армандо Броя? Я хорошо знаю его как игрока. Он регулярно играет за Албанию – преимущественно на позиции правого вингера – и придает команде скорость и физическую силу. Мы рассмотрели вариант, как его блокировать. Наше стремление победить сильнее страха проиграть. Мы хорошо защищаемся как команда, но иногда нужна еще и удача.

Мы должны снова показать результат. Чувство и доверие абсолютно присутствуют, потому что я был свидетелем этого в лагере. Я верю, что мои игроки снова покажут хороший результат. В общем, я просто надеюсь и чувствую желание победить и достичь чего-то большего, чем страх проиграть и страх, возможно, потерять рекорд без пропущенных мячей».

Матч Албания – Англия состоится 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.