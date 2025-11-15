Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Рано поздравлять Шахтер, есть еще ЛНЗ и Полесье»
15 ноября 2025, 09:38 |
280
0

Коуч считает, что несколько команд претендуют на статус «зимнего чемпиона» УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб заявил, что рано поздравлять донецкий Шахтер с «зимним чемпионством». Специалист заявляет, что не следует списывать со счетов ЛНЗ и Полесья.

«Рано поздравлять Шахтер со званием «зимнего чемпиона», очень рано. Им может стать и ЛНЗ, и Полесье и не стоит сбрасывать со счетов также Динамо», – сказал Вернидуб.

Донецкий Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей. ЛНЗ и Полесье имеют по 23 балла после 12 сыгранных туров.

Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
