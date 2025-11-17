Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо назвал главную проблему современного украинского футбола.

«Они просто не могут. Ну, у Реброва нет игроков, с которыми можно играть, как и у Шовковского в Динамо. Я не хочу никого обижать, но в мое время эти футболисты сидели бы на задворках класса Б, а сегодня они вышли на первый план, потому что других нет.

Этих футболистов уже ничему не научишь. Обучают в школе, а они ее уже прошли. Класса нет и, к сожалению, уже не будет. Возьмем Динамо. Пихаленок – ну что это за футболист? Шапаренко и Бражко вообще исчезли. Буяльского даже в чемпионате Украины не видно. Сборную нечем усилить», – сказал Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».