Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 07:20 |
5557
8

Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»

Известный в прошлом тренер считает, что сборной не хватает качественных игроков

17 ноября 2025, 07:20 |
5557
8 Comments
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо назвал главную проблему современного украинского футбола.

«Они просто не могут. Ну, у Реброва нет игроков, с которыми можно играть, как и у Шовковского в Динамо. Я не хочу никого обижать, но в мое время эти футболисты сидели бы на задворках класса Б, а сегодня они вышли на первый план, потому что других нет.

Этих футболистов уже ничему не научишь. Обучают в школе, а они ее уже прошли. Класса нет и, к сожалению, уже не будет. Возьмем Динамо. Пихаленок – ну что это за футболист? Шапаренко и Бражко вообще исчезли. Буяльского даже в чемпионате Украины не видно. Сборную нечем усилить», – сказал Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В Исландии назвали футболиста, который стал главным героем сборной Украины
Читает Sport.ua. Жена Малиновского отреагировала на слова Руслана
Йожеф Сабо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17 ноября 2025, 08:18 3
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию

Тренер отметил игру Анатолия Трубина

Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Футбол | 16 ноября 2025, 09:39 10
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже

Команда после поражения провела тренировку

Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 06:35
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Футбол | 16.11.2025, 20:40
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16.11.2025, 08:50
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukraine
Поважаю Сабо, як завжди влучні та чесні аналізи.
В його словах правда 1000%
Експерт, що там казати.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly Kozak
На його критику на адресу київського Динамо сопливим фанам клубу не варто ображатись, бо це - той, хто свого часу підняв свій клуб до топ рівня колишнього радянського і європейського футболу.
Ответить
0
nicksaf
Пане Йожефе!  А як вам коррупція в нашому суддівському корпусі?
На Ваші нападки на ДК вже ніхто не реагує.  Спробуйте критикувати судддів чи слабо?  З усією до Вас повагою. Я ще бачив Вас на полі в якості футболіста ДК.
Ответить
-2
ZloyDeda
Та заткніть вже хтось цього нафталінового Йому все і всі не такі, хто очолює і грає за збірну та Динамо! Це ж треба перетворитися у таке
Ответить
-3
batistuta
Не любить мадьяр нас... хохлів...
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 8
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем