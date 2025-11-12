Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси назвал факторы, от которых зависит его участие на ЧМ-2026
Чемпионат мира
12 ноября 2025, 04:32 |
91
0

Лионель рассказал о планах и форме перед мировым первенством

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями относительно участия в чемпионате мира 2026 года.

– Чемпионат мира уже скоро. Это вдохновляет?

– Да, безусловно. Это особый Мундиаль, и выступления за национальную сборную всегда вызывают у меня особые эмоции, тем более когда речь идет о таких важных официальных турнирах. А чемпионат мира – это что-то невероятное, особенно когда ты уже становился его победителем.

Однако, как я уже говорил, я не хочу быть, так сказать, обузой для команды. Я должен чувствовать себя идеально физически и быть абсолютно уверенным, что смогу действительно помочь сборной и принести ей пользу.

Наш сезон в США отличается от европейского: нас ждет предсезонная подготовка и только несколько матчей до начала турнира. Поэтому мне придется следить за своим состоянием и смотреть, нахожусь ли я в той физической форме, в которой хочу принять участие.

Конечно, я осознаю, что чемпионат мира – это нечто уникальное, это самый важный футбольный турнир. Я полон надежд, но предпочитаю воспринимать все день за днем, – сказал лидер сборной Аргентины.

В текущем сезоне за «Интер Майами» Месси провел 42 матча за клуб во всех турнирах, забил 40 голов и сделал 17 результативных передач. Напомним, ранее появилась информация, что Месси выбрал новый клуб, в который готов перейти зимой.

По теме:
Легенды продолжают забивать: сколько голов у Месси и Роналду за карьеру?
Интер Майами – Нэшвилл – 4:0. Как Месси оформил дубль и ассист. Видео голов
Без Анголы: три игрока Аргентины не поставили прививку от желтой лихорадки
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Интер Майами
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
