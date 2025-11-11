ВИДЕО. Опытный украинский форвард спас команду от поражения
Николай Агапов исправился после незабитого пенальти
9 ноября украинский нападающий Николай Агапов отметился голом за латвийский клуб «Гробиня» в домашнем матче чемпионата Латвии против «Ауды».
Форвард забил мяч на 87-й минуте, что позволило «Гробине» уйти от поражения – 2:2.
Ложкой дегтя в бочке меда стал промах Николая с пенальти на 11-й минуте. Именно после этого удара «Гробиня» пропустила второй мяч в игре.
«Гробиня» вместе с Агаповым финишировала на 9-й позиции: на команду будет ждать плей-офф, чтобы остаться в чемпионате.
Чемпионат Латвии. 36-й тур, 9 ноября
«Гробиня» – «Ауда» – 2:2
Голы: Пузиревскис, 62, Агапов, 87 – Нгена, 1, Камара, 20
Удаления: Друзининс, 90 – Уэдраого, 82, Александровс, 90
