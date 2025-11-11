Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Опытный украинский форвард спас команду от поражения
Другие новости
11 ноября 2025, 23:38 | Обновлено 11 ноября 2025, 23:41
285
0

ВИДЕО. Опытный украинский форвард спас команду от поражения

Николай Агапов исправился после незабитого пенальти

11 ноября 2025, 23:38 | Обновлено 11 ноября 2025, 23:41
285
0
ВИДЕО. Опытный украинский форвард спас команду от поражения
ФК Гробиня. Николай Агапов

9 ноября украинский нападающий Николай Агапов отметился голом за латвийский клуб «Гробиня» в домашнем матче чемпионата Латвии против «Ауды».

Форвард забил мяч на 87-й минуте, что позволило «Гробине» уйти от поражения – 2:2.

Ложкой дегтя в бочке меда стал промах Николая с пенальти на 11-й минуте. Именно после этого удара «Гробиня» пропустила второй мяч в игре.

«Гробиня» вместе с Агаповым финишировала на 9-й позиции: на команду будет ждать плей-офф, чтобы остаться в чемпионате.

Чемпионат Латвии. 36-й тур, 9 ноября

«Гробиня» – «Ауда» – 2:2

Голы: Пузиревскис, 62, Агапов, 87 – Нгена, 1, Камара, 20

Удаления: Друзининс, 90 – Уэдраого, 82, Александровс, 90

По теме:
ВИДЕО. Бывший игрок ЛНЗ и Металлиста 1925 оформил гол + пас в за границей
Украинские футболисты своими голами устроили безумный камбэк за границей
Франция – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Латвии по футболу видео голов и обзор Ауда Кекава Николай Агапов пенальти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:15 14
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11 ноября 2025, 07:55 14
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо

Клуб не будет покупать игроков

Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Футбол | 11.11.2025, 19:26
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века
Футбол | 11.11.2025, 23:22
Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века
Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 34
Футбол
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
11.11.2025, 11:02 4
Футбол
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
10.11.2025, 15:11 24
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем