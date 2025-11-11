Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ в огне. Определен лучший игрок и тренер 12-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 13:01 |
ЛНЗ в огне. Определен лучший игрок и тренер 12-го тура УПЛ

Признание получили Евгений Пастух и Виталий Пономарев

ЛНЗ в огне. Определен лучший игрок и тренер 12-го тура УПЛ
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 12-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 12-го тура получил полузащитник ЛНЗ Евгений Пастух, на счету которого гол в матче с «Динамо». В топ-5 также вошли Пауло Витор («Карпаты»), Невертон («Шахтер»), Филипп Будкивский («Заря») и Бруниньо («Карпаты»).

Лучшим тренером 12-го тура группа из 36 экспертов признала коуча ЛНЗ Виталия Пономарева, команда которого победила «Динамо» (1:0). В топ-3 рейтинга вошли Виктор Скрипник (его «Заря» положила на лопатки крепкий «Металлист 1925» – 3:1) и Руслан Ротань (с «Полесьем» разгромил «Александрию» – 3:0).

Символическая сборная 12-го тура УПЛ

Вратарь: Валентин Горох (Верес)

Защитники: Роман Вантух (Заря), Эдуард Сарапий (Полесье), Назарий Муравский (ЛНЗ), Ефим Конопля (Шахтер)

Полузащитники: Невертон (Шахтер), Бруниньо (Карпаты), Педриньо (Шахтер), Евгений Пастух (ЛНЗ), Пауло Витор (Карпаты)

Нападающие: Филипп Будкивский (Заря)

Резерв: Алексей Паламарчук (ЛНЗ), Александр Драмбаев (ЛНЗ), Олег Горин (ЛНЗ), Ника Гагнидзе («Колос»), Марлон Гомес («Шахтер»), Олег Очеретько («Шахтер»), Виталий Бойко («Верес»), Артур Рябов (ЛНЗ), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Владислав Велетень («Полесье»), Артем Слесар («Заря»), Проспер Обах (ЛНЗ), Николай Гайдучик («Полесье»), Эгиналду («Шахтер») и Юрий Климчук («Колос»).

Виталий Пономарев Евгений Пастух (футболист) ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер символическая сборная
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
