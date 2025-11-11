Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги

Месси вернулся на «Камп Ноу». Посетил Барселону, побродил по стадиону и сказал: «Надеюсь, смогу сюда вернуться». Что ж, было бы неплохо прямо сейчас. Конечно, не в качестве основного игрока. Честно говоря, даже как запасной Лео не то чтобы очень нужен каталонцам. Но в раздевалке точно лишним не был бы. Почему? Потому что Ямаль. У Ламина, кажется, понемногу «сносит крышу», поэтому было бы неплохо, если бы он получил ролевую модель внутри команды. Возможно, монстр фитнеса Левандовски – не тот, на кого будет равняться молодой испанец. Потому что разные позиции и уровень таланта. А вот на Месси мог бы. Потому что Лео – лучший в истории. А еще – тот, с кем часто сравнивают Ламина. Если даже он не произведет впечатление на Ямаля, то кто сможет? Звезда прошлого могла бы помочь звезде будущего.

Но пока это просто приятная поездка в Барселону. Скоро Лео уедет, а Ламин останется на поле, чтобы играть под прожекторами и помогать мне и другим блогерам генерировать контент. Генерированию чего Ямаль и другие футболисты Ла Лиги способствовали в эти выходные? Сейчас покажу.

Награда за равнодушие

«Сосьедад» приезжает к «Эльче», новичку лиги, и мало контролирует мяч. На 57 минуте пропускает. Ну теперь-то, казалось бы, точно недавний участник ЛЧ заберет инициативу у недавнего середняка Сегунды... Но нет. С 58 минуты, после пропущенного гола и до конца, «Сосьедад» будет иметь только 6 ударов по воротам, без учета пенальти – 5 суммарным «весом» меньше двух десятых xG. Ну и 38% владения. Исполнит 1 угловой. 1 раз отберет мяч у соперника на его половине. Самое смешное: все-таки забьет с упомянутого пенальти и спасется (1:1) в матче, в котором не сделал практически ничего, чтобы спастись. Некоторые на последних минутах, когда нужен результат, сбиваются на навал, а «Сосьедад» ментально готовится к следующим матчам. Получается, получает награду за принятие? Что-то на философском. А в футбол команда поиграет как-нибудь в другой раз.

Конец сказки

Выдающийся старт сезона от «Эспаньола». Еще несколько туров назад команда вообще была в топ-4 Ла Лиги, выше «Атлетико». Но себя самого не обманешь. В прошлом сезоне эти же футболисты с этим же тренером едва не вылетели. Сохранили прописку исключительно благодаря топ-игре своего вратаря, который стал лучшим в лиге по пост-шоту – и сразу уехал играть за «Барселону». Среди клубов, которые не являются новичками, «Эспаньол» был фаворитом перед сезоном на вылет. И вот теперь наконец пополз вниз по турнирной таблице... Уже проиграл дважды подряд – столько же раз, сколько и за первые 10 туров. Ну а поражение «Вильярреалу» (0:2) в эти выходные – это официальное возвращение старого-доброго «Эспаньола», у которого ничего не получается на поле. Лучший момент команды в матче – 0.09 xG. Намечается кризис. Вот теперь-то для команды сезон начинается по-настоящему.

π Левандовски и не π Торреса

Когда говорим о лучшем форварде для команды, то должны учитывать много разных нюансов и игровых компонентов. Обычно. Но иногда все просто, а лучший – тот, кто лучше бьет по воротам. Ферран – лидер лиги по ударам в каркас и тратит на 1 гол в среднем по 5.6 попытки. Роберт забивает больше и использует на 1 забитый в среднем 3.14 удара (22 на 7 мячей – это π и математический шедевр!). И вот чуть ли не в соло выигрывает для команды матч против «Сельты» (4:2): выходит в основе впервые за долгое время и сразу делает хет-трик. Торрес так не может. Поляку уже 37, а для комбинационной игры «Барселоны» Ферран – лучший выбор. Лучший, пока не нужен финишер. Тогда решает ветеран. Жаль «Сельту»: если бы играл Торрес, она бы этот матч не проиграла. Но играл Роберт. Этот дает «Барселоне» гарантии и π-конвертацию ударов.

Нико – воспитательница детского сада

Наверное, постоянные читатели рубрики уже устали от этого, но не могу не сказать: Нико Уильямс в «Атлетике» даже больше, чем половина команды. С ним на старте сезона было 3 победы в 3 матчах, после его потери – ни одной в 6 первых попытках. В матче с «Овьедо» Бильбао мог забить 1000 и 1 способом (оппонент – главный аутсайдер сезона), но единственный гол (1:0) на счету Уильямса: получил мяч на фланге, побежал, обошел нескольких и сильно пробил. Отпраздновал как когда-то Роналду, но он для «Атлетика» не Криштиану – скорее как воспитательница, которая не дает детям в саду навредить себе. Беренгер и Гурусета нанесли по воротам «Овьедо» 11 ударов, а Нико – только 1. И именно этот 1 – победный. Потому что дети еще не умеют как следует. А Уильямс – взрослый, поэтому знает, как надо. Тот факт, что ему всего 23, сегодня игнорируем. По-футбольному он старше партнеров лет на 15-20.

Домашнее задание

«Реал» потерял очки в матче с «Райо» (0:0). До этого без учета дуэлей против «Атлетико» и «Барселоны» мадридцы имели 16 подряд побед в чемпионате. Т.е. даже как-то упрекнуть за результат трудно: нормально не выиграть в статусе фаворита 1 из 17 раз. Вот что не норм – меньше единицы xG из 21 удара. «Райо» заставил бить издалека, поэтому большинство попыток – из-за пределов штрафной. Но из 11 таких не выжать хотя бы гол? Как-то не по-королевски. Тем более с Мбаппе, Вальверде и Гюлером в составе. Почему никто так и не приложился как следует издалека? «Реал» с Хаби хочет забивать комбинационные голы, но не всегда есть такая возможность. План Б нужен. Если это дальние, то нужно их больше тренировать. «Реал» с запасом в топ-2 по ударам из-за пределов штрафной в ЛЛ, но вне топ-4 по голам после них. Бил бы издалека лучше, держал бы «Барсу» на расстоянии. А так всего +3 в Примере. Зато домашка получена. Выполнить её – и всяких «Райо» можно не бояться.

О других матчах

В прошлом сезоне ЛЛ «Хетафе» выполнял за матч в среднем по 3.87 углового. Почему? Потому что мало играл с «Мальоркой». Против нее подал в воскресенье все 14. Но не забил и проиграл (0:1), так что, видимо, ему лучше и дальше не исполнять корнеры. «Жирона» победила «Алавес» (1:0) благодаря лучшей реализации моментов. Есть альтернативная причина: потому что именно за нее играл Цыганков. Единственный гол в матче на счету Виктора. «Севилья» поддержала тренд вымученных домашних побед со счетом 1:0 (жертва – «Осасуна»), чтобы я не писал о ней слишком много. Спасибо ей. Не спасибо «Бетису», из-за потери очков которого с «Валенсией» (1:1) испанская топ-4 ушла в уже 5-очковый отрыв. Это вредно для интриги в чемпионате. «Атлетико» снова выиграл дома (3:1). Снова забил много. Снова пропустил, теперь – от «Леванте». Хоть что-то в мире стабильно.

Сборная тура

На воротах Гассанига из «Жироны». Да, победный – на счету Цыганкова, но главный герой матча – именно вратарь команды. «Алавес» имел двойку xG, но не забил ни одного гола – как по мне, красноречиво. Гассанига собрал полный набор спасений: выполнил 5 сейвов, отбил удар после выхода один на один, стал лучшим в команде по количеству выносов (!), разочек даже за пределами штрафной сыграл последнего защитника, не допустив еще одного «буллита». Лучший в матче и, забегая наперед, лучший в туре. Это было трудное решение, ведь хет-трик Левандовски за «Барселону» – это крайне убедительно. Но что еще должен сделать вратарь, чтобы стать лучшим в туре? «Жирона» впервые в сезоне выиграла без пропущенного. Нападающие свою славу получат в следующих выпусках. Сегодня лучший – вратарь.

Рядом с Робертом впереди сыграют Иглесиас из «Сельты» и Альварес из «Атлетико». У первого гол и голевой пас против «Барселоны» – этого всегда будет достаточно для попадания в нашу сборную. А вот с Альваресом ситуация несколько иная. Хулиан имеет 0 голевых действий – но 5 ударов и 6 пасов под удары партнеров. Это выдающийся перформанс, который помог команде одолеть «Леванте». Конкуренты Хулиана за позицию в атаке нашей сборной, возможно, и были более конкретны, но точно не более полезны. Кстати, Альварес еще 4 оборонительных действия набрал: он играет за двоих или даже троих. Подавать снаряды нашим топам впереди будет Гюлер: у него 5 ключевых пасов за «Реал» против «Райо». У всех партнеров максимум 2.

Отрабатывать за всю эту звездную группу атаки придется без мяча как следует их партнерам, поэтому берем сразу пару футболистов из «Мальорки»: правого защитника Маффео и центрального хава Косту. У обоих по 8+ выносов и по 3+ отборов и перехватов, суммарно 4 заблокированных удара и 29 оборонительных действий в целом! Маффео еще разок с линии ворот вынес, чтобы мы точно о нем не забыли. Мы и не забыли. Последний элемент мозаики в центре поля – Фебас из «Эльче». Ранее уже попадал в нашу сборную за безумное количество передач, но теперь стал лучшим в составе по отборам, выполнив 5 в пятницу. А еще собрал на себе 5 фолов и выполнил 4 удачных попытки дриблинга. Короче, был заметным на незаметной позиции. Нам такой трудолюбивый футболист нужен.

В защиту ищем надежных центральных защитников, поэтому берем Менди из «Райо» и Вейгу из «Вильярреала». Во-первых, оба сыграли на ноль. Во-вторых, выполнили по 11 выносов мяча со своих штрафных площадок. Первый еще и против «Реала» это сделал, второй – в гостевом матче. Стена. Две стены. Не стена, но также сильный матч и в обороне, и в атаке провел левый защитник Педроса из «Эльче»: 9 оборонительных действий, 3 удара и 3 паса под удары партнеров. А он точно защитник? Берем не думая. Тренер этой топ-сборной – Иньиго Перес из «Райо». Со значительно более скромным составом он смог сдержать «Реал». Мадридцы не забили в ЛЛ только во второй раз в 2025 году, к тому же даже на единицу ожидаемых голов не наиграли и сбились на дальние удары. Заслужил.

4-3-3: Гассанига («Жирона») – Педроса («Эльче»), Менди («Райо»), Вейга («Вильярреал»), Маффео («Мальорка») – Фебас («Эльче»), Коста («Мальорка»), Гюлер («Реал») – Левандовски («Барселона»), Иглесиас («Сельта»), Альварес («Атлетико»)

Игрок тура – Пауло Гассанига («Жирона»)

Тренер тура – Иньиго Перес («Райо»)

Факты тура

– 14 угловых исполнил «Хетафе» в матче с «Мальоркой» (0:1). Последний раз он подавал хотя бы 10 в ЛЛ в мае 2024 года – полтора года назад. В гостевом матче – еще в 2023 году;

– 6 месяцев «Жирона» не выигрывала в ЛЛ без пропущенного. Прервала серию в матче с «Алавесом» (1:0);

– 2 поединка подряд без голов обходится Мбаппе. Такое с ним впервые не только в сезоне, но и вообще с апреля;

– 3 футболиста имели xG 1+ в этом туре Ла Лиги, один из них – Гризманн, который оформил дубль. В среднем он зарабатывает 0.73 xG/90 минут. Это четвертый лучший показатель в ЛЛ среди футболистов с 400+ минутами в сезоне. В «Атлетико» он лучший даже несмотря на существование Альвареса;

– 28 туров длилась серия «Реала» с забитыми голами в ЛЛ. Ее не прервали «Барселона» и «Атлетико» – а «Райо» удалось;

– 10 голов забила «Сельта» в ворота «Барселоны» и «Реала» в 5 последних личных встречах с ними, по крайней мере мяч – в каждой, 2+ – в 4 из 5. Ночной кошмар защитников испанских топов.

Выступления наших

Пожаловался неделю назад, что рубрика превращается в пессимистическую, и сразу состоялся гол Цыганкова. Видимо, стоит жаловаться чаще. О полноценном «выздоровлении» Виктора говорить пока не приходится, потому что забитый – головой после кросса. У него за карьеру более 100 голов, но этой частью тела – 3, последний – в сезоне 19/20. Когда забьет ногой, можно будет говорить о существенном улучшении, пока – сдержанный оптимизм. Ванат даже без ударов, зато 100-летний Стуани – с топ-моментом. Последний, очевидно, этой «Жироне» подходит больше. Хотя бы потому, что не теряет концентрацию и свой топ-шанс, если получит, чаще реализует, чем нет. Ванат пока играет исключительно потому, что у «Жироны» нет альтернатив: конкурент уже в почтенном возрасте. Влада хвалить трудно. С другой стороны, в такой «Жироне» мало забивал бы и Довбик.

