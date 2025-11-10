«Они не знают, что такое Бенфика». Моуриньо резко наехал на своих игроков

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал своих игроков после ничьей в матче 11-го тура чемпионата Португалии с «Каза Пией» (2:2).

«Бенфика» заслуживает большего уважения от всех, и когда я говорю «от всех», я имею в виду и своих игроков, а не только себя. Возможно, некоторые игроки не знают, что такое «Бенфика». На всех уровнях царит вопиющий двойной стандарт — то ли в СМИ, то ли в судействе. «Бенфика» — слишком велика и заслуживает другого уважения.

«Бенфика» требует высочайшего уровня уважения, даже если мы не лучшие тренер и игроки в мире, мы должны поддерживать высочайший уровень ожиданий. За последние несколько недель я стал свидетелем нескольких ситуаций, которые меня ранили и заставляли думать о том, о чем я хотел бы не думать», - цитирует тренера «Бенфики» A Bola.

Ранее Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении украинца Георгия Судакова.