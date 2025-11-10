Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они не знают, что такое Бенфика». Моуриньо резко наехал на своих игроков
Португалия
10 ноября 2025, 21:44 |
842
0

«Они не знают, что такое Бенфика». Моуриньо резко наехал на своих игроков

Легендарный тренер не удовлетворен реакцией подопечных

10 ноября 2025, 21:44 |
842
0
«Они не знают, что такое Бенфика». Моуриньо резко наехал на своих игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал своих игроков после ничьей в матче 11-го тура чемпионата Португалии с «Каза Пией» (2:2).

«Бенфика» заслуживает большего уважения от всех, и когда я говорю «от всех», я имею в виду и своих игроков, а не только себя. Возможно, некоторые игроки не знают, что такое «Бенфика». На всех уровнях царит вопиющий двойной стандарт — то ли в СМИ, то ли в судействе. «Бенфика» — слишком велика и заслуживает другого уважения.

«Бенфика» требует высочайшего уровня уважения, даже если мы не лучшие тренер и игроки в мире, мы должны поддерживать высочайший уровень ожиданий. За последние несколько недель я стал свидетелем нескольких ситуаций, которые меня ранили и заставляли думать о том, о чем я хотел бы не думать», - цитирует тренера «Бенфики» A Bola.

Ранее Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении украинца Георгия Судакова.

По теме:
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ФОТО. Как жена Судакова отреагировала на гол мужа за Бенфику
«Лучшая игра с момента прихода». Реакция фанов Бенфики на гол Судакова
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Каза Пия Жозе Моуриньо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10 ноября 2025, 06:22 8
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье

Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб

У Лунина – проблемы. Реал определился с заменой Куртуа
Футбол | 10 ноября 2025, 23:04 0
У Лунина – проблемы. Реал определился с заменой Куртуа
У Лунина – проблемы. Реал определился с заменой Куртуа

Тренерский штаб «бланкос» в восторге от Франа Гонсалеса

Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Футбол | 10.11.2025, 18:46
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Бокс | 10.11.2025, 06:42
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 2
Бокс
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 3
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 9
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем