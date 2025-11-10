Известный французский журналист: «Забарный – это настоящая катастрофа»
Пьер Менес подверг резкой критике украинского защитника ПСЖ
Известный французский журналист Пьер Менес резко раскритиковал украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного за игру в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лионом» (3:2).
«ПСЖ» пропустил очень быстрый гол от Морейры, которого Забарный полностью проспал, и такое происходило на протяжении всего матча. Люди скажут, что у меня - проблемы с украинцем теперь, когда Ли Кан Ин наконец-то избавляется от своего ужасного прозвища, но Забарный - это настоящая катастрофа», - сказал Менес в своем блоге.
В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 14 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Ранее во Франции раскрыли планы руководства «ПСЖ» на Забарного.
