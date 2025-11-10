Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный французский журналист: «Забарный – это настоящая катастрофа»
Франция
10 ноября 2025, 21:39 |
2041
5

Известный французский журналист: «Забарный – это настоящая катастрофа»

Пьер Менес подверг резкой критике украинского защитника ПСЖ

10 ноября 2025, 21:39 |
2041
5 Comments
Известный французский журналист: «Забарный – это настоящая катастрофа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Пьер Менес резко раскритиковал украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного за игру в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

«ПСЖ» пропустил очень быстрый гол от Морейры, которого Забарный полностью проспал, и такое происходило на протяжении всего матча. Люди скажут, что у меня - проблемы с украинцем теперь, когда Ли Кан Ин наконец-то избавляется от своего ужасного прозвища, но Забарный - это настоящая катастрофа», - сказал Менес в своем блоге.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 14 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее во Франции раскрыли планы руководства «ПСЖ» на Забарного.

По теме:
«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции
Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча с Лионом
Бывший аргентинский нападающий стал амбассадором букмекерского бренда
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лион Илья Забарный Лион - ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 10 ноября 2025, 21:04 7
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Футбол | 10 ноября 2025, 03:42 0
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату

Наставник хочет видеть больше агрессивной игры от украинца

Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Зинедин ЗИДАН: «Этот клуб снова станет великим»
Футбол | 10.11.2025, 22:44
Зинедин ЗИДАН: «Этот клуб снова станет великим»
Зинедин ЗИДАН: «Этот клуб снова станет великим»
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10.11.2025, 08:55
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
*Неизвестный никому безработный жирный французский "журналист"... и далее по тексту
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Arera
Тимащук два.
Ответить
-1
Популярные новости
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 8
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 9
Футбол
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 45
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем