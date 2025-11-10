Имеем то, что имеем. Буяльский прокомментировал последние результаты Динамо

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский назвал причины четвертого места команды после 12 туров в УПЛ.

– Очень плотная турнирная таблица, но мы вас сравниваем с «Шахтером» – минус семь. Это объективная реальность или слишком много?

– Конечно, можно сказать, что слишком много. Потому что с «Александрией» мы пропускаем на последних минутах, с «Карпатами» – тоже на последних минутах. Такие матчи, которые, на мой взгляд, мы должны были выигрывать.

С «Металлистом 1925», на мой взгляд, мы играли хорошо и тоже должны были выигрывать, но пропустили мяч – сыграли 1:1. С «Зарей» тоже, особенно во втором тайме, хорошо играли, но снова пропустили под конец. И имеем то, что имеем.

Нельзя говорить, закономерно это или нет. Не могу сказать, что футбол – это закономерная игра.

– Много эмоций на прошлой неделе: матч с «Шахтером», потом вот эта победа 6:0. Насколько эмоциональный фон сейчас? Вы опустошены или еще могли бы играть, если бы не эта пауза?

– Победа дает много эмоций. Когда нет победы – эмоции стихнут, потому что ты отдал все силы, а команда не победила. Поэтому я считаю, что хорошо, что будет пауза на сборные. Мы правильно подготовимся, где-то наберем эмоций как команда, и, думаю, все будет хорошо.