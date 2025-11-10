Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Имеем то, что имеем. Буяльский прокомментировал последние результаты Динамо
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 18:07 |
422
0

Имеем то, что имеем. Буяльский прокомментировал последние результаты Динамо

Киевляне выиграли только один из восьми последних матчей в УПЛ

10 ноября 2025, 18:07 |
422
0
Имеем то, что имеем. Буяльский прокомментировал последние результаты Динамо
Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский назвал причины четвертого места команды после 12 туров в УПЛ.

– Очень плотная турнирная таблица, но мы вас сравниваем с «Шахтером» – минус семь. Это объективная реальность или слишком много?

– Конечно, можно сказать, что слишком много. Потому что с «Александрией» мы пропускаем на последних минутах, с «Карпатами» – тоже на последних минутах. Такие матчи, которые, на мой взгляд, мы должны были выигрывать.

С «Металлистом 1925», на мой взгляд, мы играли хорошо и тоже должны были выигрывать, но пропустили мяч – сыграли 1:1. С «Зарей» тоже, особенно во втором тайме, хорошо играли, но снова пропустили под конец. И имеем то, что имеем.

Нельзя говорить, закономерно это или нет. Не могу сказать, что футбол – это закономерная игра.

– Много эмоций на прошлой неделе: матч с «Шахтером», потом вот эта победа 6:0. Насколько эмоциональный фон сейчас? Вы опустошены или еще могли бы играть, если бы не эта пауза?

– Победа дает много эмоций. Когда нет победы – эмоции стихнут, потому что ты отдал все силы, а команда не победила. Поэтому я считаю, что хорошо, что будет пауза на сборные. Мы правильно подготовимся, где-то наберем эмоций как команда, и, думаю, все будет хорошо.

По теме:
Максим ФЕЩУК: «Победили благодаря характеру и вере в себя»
Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский
Иван Чирко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Бокс | 10 ноября 2025, 04:42 1
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером

Украинский боксер хранит молчание

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
Футбол | 10.11.2025, 18:30
ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера
Футбол | 10.11.2025, 11:22
Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера
Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10.11.2025, 05:42
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 9
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 7
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем