  4. Шовковский провел 70-й матч в УПЛ во главе Динамо
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 15:57 | Обновлено 10 ноября 2025, 16:02
Шовковский провел 70-й матч в УПЛ во главе Динамо

Юбилей получился неудачным

ФК Динамо

Александр Шовковский провел 70-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Динамо». Он стал 7-м наставником киевлян, достигшим этого рубежа. Под руководством юбиляра динамовцы одержали 48 побед, 18 встреч завершили вничью, 4 проиграли, 158 мячей забили, 54 пропустили.

Поединок с ЛНЗ оказался юбилейным также для трех игроков бело-синих. Денис Попов провел 150-й матч за «Динамо» (ЧУ – 102, КУ – 10, ЕК – 38), Николай Михайленко – 100-й в карьере. (ЧУ – 80, КУ – 5, ЕК – 13, СУ – 2), а Руслан Нещерет – 50-й в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

цифры и факты Динамо Киев Александр Шовковский
