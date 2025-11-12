Жена игрока сборной Украины: Сказал, что я не буду мамой и умру в канаве
Жена Конопли – о бывших отношениях
Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия рассказала о своих отношениях с бывшим.
«Если вам кажется, что у вас ничего не получится, просто вспомните. Мой бывший постоянно говорил мне, что я та женщина, которая никогда не будет матерью, потому что я несерьезная, и что никто кроме него не женится на мне, потому что я пыль комнатная. А еще, что без него я умру в канаве и единственный, кто может обратить на меня внимание, – это старый дед, и то только ради секса.
Просто вспомнила это, если вы сомневаетесь в себе. Я же не сомневалась. А еще он постоянно говорил, что я страшная. Но так же утверждал, что мужчинам во мне нравится только внешность. А его мама с сестрой доказывали ему, что я сделала на него приворот, и поэтому он ведет себя как дол***об", – написала Анастасия.
Ранее Анастасия встречалась с Денисом Поповым из «Динамо».
