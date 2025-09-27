Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру
Другие новости
27 сентября 2025, 02:41 |
287
2

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру

Анастасия Конопля напомнила о себе...

27 сентября 2025, 02:41 |
287
2 Comments
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля показала новое фото из спортзала и снова восхитила подписчиков фигурой.

Возлюбленная защитника «Шахтера» и сборной Украины Юхима Конопли выбрала стильный образ.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники отмечают, что кадр стал настоящей мотивацией для занятий спортом.

Пара давно в браке и воспитывает дочь.

По теме:
Виктория Ткачук подтвердила разрыв с боксером Сиренко после 3 лет
Капитан сборной Англии Лиа Уильямсон с возлюбленной покорили Золотой мяч
ФОТО. 55-летний экс-вратарь сборной Испании женится в третий раз
фото lifestyle Ефим Конопля Анастасия Гладун Шахтер Донецк сборная Украины по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26 сентября 2025, 12:59 11
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона

Маркиньос травмировался и пропустит матч Лиги чемпионов

С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
Футбол | 26 сентября 2025, 19:55 9
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр

Команда Василия Баранова уступала по ходу встречи, но смогла выгрызть три очка

Куртуа узнал экстренные новости от Алонсо. Они не сыграют против Атлетико
Футбол | 27.09.2025, 03:30
Куртуа узнал экстренные новости от Алонсо. Они не сыграют против Атлетико
Куртуа узнал экстренные новости от Алонсо. Они не сыграют против Атлетико
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Футбол | 26.09.2025, 04:04
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26.09.2025, 05:21
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Полковник
Мясо не кушает, на траве сидит, на конопле
Ответить
0
yura koshak
Трансуха
Ответить
0
Популярные новости
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 1
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем