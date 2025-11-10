0 минут за сезон. В молодежную сборную Украины вызвали игрока без практики

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса дозванил в состав команды центрального защитника испанской «Понферрадина» Владислава Кисиля, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

В составе молодежки он должен стать заменой для центрбека киевского «Динамо» Тараса Михавка, которого дозванили в состав национальной сборной Украины.

Интересно, что в сезоне 2025/26 Владислав Кисиль не провел ни одного матча за «Понферрадину», команду третьего испанского дивизиона, но при этом отыграл 4 поединка за сборную Украины U-20. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.