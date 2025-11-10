Левандовски стал 3-м самым старшим автором хет-трика в Ла Лиге в ХХІ веке

Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски стал третьим старейшим игроком в XXI веке, отличившимся хет-триком в матче испанской Ла Лиги.

Произошло это в матче 12 тура, в котором Барселона на выезде победила Сельту со счетом 4:2.

Нападающий каталонцев забил три гола в игре в возрасте 37 лет и 80 дней.

Только двум авторам хет-триков в Ла Лиге в этом столетии было больше лет, чем Левандовски.

Самые старшие игроки, сделавшие хет-трик в матче Ла Лиги в XXI веке

39 лет и 241 день – Хорхе Молина (Гранада, против Мальорки в 2021 году)

38 лет и 140 дней – Хоакин Санчес (Бетис, против Атлетика в 2019 году)

37 лет и 80 дней – Роберт Левандовски (Барселона, против Сельты в 2025 году)