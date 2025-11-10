Левандовски стал 3-м самым старшим автором хет-трика в Ла Лиге в ХХІ веке
В каком возрасте польский нападающий сумел это сделать и кто является рекордсменом?
Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски стал третьим старейшим игроком в XXI веке, отличившимся хет-триком в матче испанской Ла Лиги.
Произошло это в матче 12 тура, в котором Барселона на выезде победила Сельту со счетом 4:2.
Нападающий каталонцев забил три гола в игре в возрасте 37 лет и 80 дней.
Только двум авторам хет-триков в Ла Лиге в этом столетии было больше лет, чем Левандовски.
Самые старшие игроки, сделавшие хет-трик в матче Ла Лиги в XXI веке
- 39 лет и 241 день – Хорхе Молина (Гранада, против Мальорки в 2021 году)
- 38 лет и 140 дней – Хоакин Санчес (Бетис, против Атлетика в 2019 году)
- 37 лет и 80 дней – Роберт Левандовски (Барселона, против Сельты в 2025 году)
