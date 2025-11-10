Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левандовски стал 3-м самым старшим автором хет-трика в Ла Лиге в ХХІ веке
Испания
10 ноября 2025, 10:03 | Обновлено 10 ноября 2025, 10:56
316
0

Левандовски стал 3-м самым старшим автором хет-трика в Ла Лиге в ХХІ веке

В каком возрасте польский нападающий сумел это сделать и кто является рекордсменом?

Getty Images/Global Images Ukraine

Польский нападающий Барселоны Роберт Левандовски стал третьим старейшим игроком в XXI веке, отличившимся хет-триком в матче испанской Ла Лиги.

Произошло это в матче 12 тура, в котором Барселона на выезде победила Сельту со счетом 4:2.

Нападающий каталонцев забил три гола в игре в возрасте 37 лет и 80 дней.

Только двум авторам хет-триков в Ла Лиге в этом столетии было больше лет, чем Левандовски.

Самые старшие игроки, сделавшие хет-трик в матче Ла Лиги в XXI веке

  • 39 лет и 241 день – Хорхе Молина (Гранада, против Мальорки в 2021 году)
  • 38 лет и 140 дней – Хоакин Санчес (Бетис, против Атлетика в 2019 году)
  • 37 лет и 80 дней – Роберт Левандовски (Барселона, против Сельты в 2025 году)
По теме:
Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовски и удалении де Йонга
Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор
У Куртуа возникли проблемы. Реал снова вспомнит о Лунине?
Барселона Сельта Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу хет-трик Ла Лига Сельта - Барселона статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
