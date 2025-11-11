Экс-футболист Динамо рассказал, как киевскому клубу преодолеть кризис

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал проблемы «бело-синих» в нынешнем сезоне, а также рассказал о разнице между Александром Шовковским и Ардой Тураном, который возглавляет донецкий «Шахтер».

Саленко считает, что чемпионам Украины необходим новый жесткий тренер.

– Сейчас будет пауза на матчи сборных. Ситуация в «Динамо» может как-то измениться в лучшую сторону?

– Конечно, может, если руководство поймет, что нужно не терять время и построить новую команду.

– Если предположить, что «Динамо» возглавит иностранный специалист...

– Ничего не изменится. Сейчас из-за войны к нам вряд ли кто-то приедет. Я уже не раз говорил, что нужен свой жесткий тренер, который делал бы команду так, как он видит, а не по некоторым другим принципам...

– Вам не кажется, что Арда Туран лучше, чем Александр Шовковский, использует свой ресурс?

– У турецкого специалиста хороший подбор иностранных футболистов, а «Динамо» делает ставку на своих игроков. Однако нет полной картины, чтобы был прогресс. Я уже сказал, точнее Лобановский, что можно потерять некоторое время, но потом пожинать плоды, – рассказал Саленко.