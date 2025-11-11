Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 18:51 | Обновлено 11 ноября 2025, 18:57
Экс-футболист Динамо рассказал, как киевскому клубу преодолеть кризис

Олег Саленко считает, что «бело-синим» нужен жесткий тренер

Экс-футболист Динамо рассказал, как киевскому клубу преодолеть кризис
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал проблемы «бело-синих» в нынешнем сезоне, а также рассказал о разнице между Александром Шовковским и Ардой Тураном, который возглавляет донецкий «Шахтер».

Саленко считает, что чемпионам Украины необходим новый жесткий тренер.

– Сейчас будет пауза на матчи сборных. Ситуация в «Динамо» может как-то измениться в лучшую сторону?

– Конечно, может, если руководство поймет, что нужно не терять время и построить новую команду.

– Если предположить, что «Динамо» возглавит иностранный специалист...

– Ничего не изменится. Сейчас из-за войны к нам вряд ли кто-то приедет. Я уже не раз говорил, что нужен свой жесткий тренер, который делал бы команду так, как он видит, а не по некоторым другим принципам...

– Вам не кажется, что Арда Туран лучше, чем Александр Шовковский, использует свой ресурс?

– У турецкого специалиста хороший подбор иностранных футболистов, а «Динамо» делает ставку на своих игроков. Однако нет полной картины, чтобы был прогресс. Я уже сказал, точнее Лобановский, что можно потерять некоторое время, но потом пожинать плоды, – рассказал Саленко.

По теме:
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Эпицентр проведет контрольный матч с грандом УПЛ
Карпаты не будут проводить спарринг в международную паузу
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Арда Туран Александр Шовковский Олег Саленко
Николай Тытюк
