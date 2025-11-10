Сборная Украины отправилась в Польшу. К команде присоединился игрок Динамо

Сборная Украины фактически приступила к подготовке к матчам отбора ЧМ-2026 против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, поездом/автобусом добрались до польского Жешува, откуда самолетом отправятся в столицу Франции. Уже в Париже к команде присоединятся легионеры.

Еще в Украине к команде присоединился вингер киевского «Динамо» Назар Волошин.

12 ноября на стадионе «Парк де Пренс» пройдут традиционные предматчевые активности. В 19:00 по киевскому времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его футболистов, а в 19:30 – тренировка «сине-желтых» на поле арены, где 13 ноября состоится поединок Франция – Украина.

Из Парижа в Варшаву украинская команда планирует перелететь после обеда 14 ноября. Уже на следующий день на стадионе «Легия» пройдет пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков (начало – в 18:45 по киевскому времени). Тренировка на поле перед встречей Украина – Исландия начнется в 19:15 по Киеву.