ФОТО. Дуа Липа побывала на футбольном матче. Неожиданный выбор
Дуа Липа побывала на матче Бока Хуниорс - Ривер Плейт
Поп-звезда Дуа Липа неожиданно появилась на легендарном стадионе «Бомбонера», где прошел матч чемпионата Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» (2:0).
Певица, находившаяся в Буэнос-Айресе с концертным туром, решила задержаться в столице и лично увидеть одно из самых знаменитых футбольных дерби мира.
На трибунах Дуа Липа была замечена в футболке сборной Аргентины, наблюдая за игрой в компании друзей. Камеры ESPN несколько раз показали певицу в трансляции, и кадры мгновенно разошлись по соцсетям.
Фаны в Аргентине встретили артистку с восторгом – многие в шутку писали, что теперь Дуа Липа официально стала «настоящей аргентинкой».
