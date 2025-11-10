ФОТО. Дуа Липа побывала на футбольном матче. Неожиданный выбор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 ноября 2025, 00:35 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:45
Дуа Липа побывала на матче Бока Хуниорс - Ривер Плейт

Instagram. Дуа Липа

Поп-звезда Дуа Липа неожиданно появилась на легендарном стадионе «Бомбонера», где прошел матч чемпионата Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» (2:0).

Певица, находившаяся в Буэнос-Айресе с концертным туром, решила задержаться в столице и лично увидеть одно из самых знаменитых футбольных дерби мира.

На трибунах Дуа Липа была замечена в футболке сборной Аргентины, наблюдая за игрой в компании друзей. Камеры ESPN несколько раз показали певицу в трансляции, и кадры мгновенно разошлись по соцсетям.

Фаны в Аргентине встретили артистку с восторгом – многие в шутку писали, что теперь Дуа Липа официально стала «настоящей аргентинкой».

