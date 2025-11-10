Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор продаст или отдаст в аренду 3 игроков. В списке есть украинец
Турция
10 ноября 2025, 10:45 | Обновлено 10 ноября 2025, 10:47
Трабзонспор продаст или отдаст в аренду 3 игроков. В списке есть украинец

Даниил Сикан, Сердар Саатчи и Джихан Чанак не нужны главному тренеру турецкой команды

10 ноября 2025, 10:45 | Обновлено 10 ноября 2025, 10:47
Трабзонспор продаст или отдаст в аренду 3 игроков. В списке есть украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Трабзонспор

Турецкий «Трабзонспор» начал подготовку к зимнему трансферному окну, в ходе которой намерен продать или отдать в аренду троих футболистов. Об этом сообщило издание Gunebakis.

Накануне состоялась встреча главного тренера «бордово-синих» Фатиха Текке и президента Эртугрула Догана, в ходе которой был озвучен список тех игроков, которые не входят в планы наставника.

Защитник Сердар Саатчи, а также вингеры Даниил Сикан и Джихан Чанак покинут «Трабзонспор». Среди трансферных приоритетов Текке выделил несколько кандидатов – полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини и вингер «Ниццы» Жереми Бога.

Сикан перебрался в чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро. Украинский форвард так и не сумел закрепиться в стартовом составе и чаще всего играет со скамейки запасных.

В нынешнем сезоне 24-летний украинец провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Даниила истекает в июне 2029 года.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Фатих Текке Эртугрул Доган Лоренцо Пеллегрини Рома Рим Жереми Бога Ницца трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Назад в Шахтар 
Ответить
0
