Трабзонспор продаст или отдаст в аренду 3 игроков. В списке есть украинец
Даниил Сикан, Сердар Саатчи и Джихан Чанак не нужны главному тренеру турецкой команды
Турецкий «Трабзонспор» начал подготовку к зимнему трансферному окну, в ходе которой намерен продать или отдать в аренду троих футболистов. Об этом сообщило издание Gunebakis.
Накануне состоялась встреча главного тренера «бордово-синих» Фатиха Текке и президента Эртугрула Догана, в ходе которой был озвучен список тех игроков, которые не входят в планы наставника.
Защитник Сердар Саатчи, а также вингеры Даниил Сикан и Джихан Чанак покинут «Трабзонспор». Среди трансферных приоритетов Текке выделил несколько кандидатов – полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини и вингер «Ниццы» Жереми Бога.
Сикан перебрался в чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро. Украинский форвард так и не сумел закрепиться в стартовом составе и чаще всего играет со скамейки запасных.
В нынешнем сезоне 24-летний украинец провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт Даниила истекает в июне 2029 года.
