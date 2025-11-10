Шовковский посочувствовал футболистам Динамо, которые поедут в сборную
Тренер считает, что сейчас в футболе большая нагрузка
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поделился мыслями о ситуации с футболистами, которые отправятся в расположение национальных сборных после насыщенного графика матчей.
«Сейчас для нас очень важна пауза, связанная с матчами национальных сборных. Честно, не завидую ребятам, которые вынуждены отправляться в лагеря своих команд. Вчера около одиннадцати мы только вернулись в Киев, а уже сегодня у них снова впереди дорога – поезда, перелеты, сборы.
Таковы реалии нашей футбольной жизни. Команда получит несколько дней отдыха, после чего вернемся к тренировкам. Впереди еще большая часть сезона, и мы только в начале пути», – отметил тренер.
