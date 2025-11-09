Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 17:15 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:17
Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава

Встреча состоится 9 ноября на стадионе Арена Львов и начнется в 18:00 по Киеву

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава
Коллаж Sport.ua

Главные тренера команд Шахтер и Полтава – Арда Туран и Павел Матвийченко – выбрали стартовые XI своих подопечных на очное противостояние в матче 12-го тура УПЛ 2025/26.

В линии атаки у горняков выйдут пять бразильцев: Эгиналду, Педриньо, Марлон Гомес, Лука Мейреллиш и Невертон. Полтава сыграет с одним центральным форвардом – Александром Вивдичем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Украины коллектив Турана занимает первое место с 24 очками. Полтава набрала всего шесть пунктов и идет последней, на 20-й строчке.

Ранее Шахтер и Полтава никогда не пересекались. Полтава проводит дебютный сезон в УПЛ.

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
