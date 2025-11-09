Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский и Пономарев назвали стартовые составы на матч Динамо – ЛНЗ
09 ноября 2025, 14:49 | Обновлено 09 ноября 2025, 14:53
Шовковский и Пономарев назвали стартовые составы на матч Динамо – ЛНЗ

Поединок 12-го тура УПЛ 2025/26 начнется 9 ноября в 15:30 по Киеву

Шовковский и Пономарев назвали стартовые составы на матч Динамо – ЛНЗ
Наставники киевского Динамо и черкасского ЛНЗ – Александр Шовковский и Виталий Пономарев – назвали стартовые составы своих подопечных на матч 12-го тура УПЛ 2025/26.

В нападении у киевлян выйдут Андрей Ярмоленко, Назар Волошин и Владислав Кабаев. Черкасская команда сыграет с одним центральным форвардом – Марком Ассинором.

За 11 туров и Динамо, и ЛНЗ набрали по 20 очков. Подопечные Шовковского располагаются на втором месте, коллектив Пономарева идет на третьей позиции.

В прошлом сезоне команды пересекались дважды в чемпионате Украины: в 5-м туре Динамо одолело ЛНЗ 1:0, а 20-м одержало победу со счетом 2:1.

Встреча Динамо – ЛНЗ начнется 9 ноября на домашней арене Динамо им. В. Лобановского в 15:30 по Киеву.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Перець
Склад агонь не вистачає Гереро в старті 
