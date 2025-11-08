Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 ноября 2025, 19:10 | Обновлено 08 ноября 2025, 19:14
ВИДЕО. Клопп отправил месседж Гвардиоле. Особый повод

Юрген Клопп поздравил Пепа Гвардиолу с весомым достижением

ВИДЕО. Клопп отправил месседж Гвардиоле. Особый повод
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп и Пеп Гвардиола

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп трогательно поздравил Пепа Гвардиолу с достижением отметки в 1000 матчей тренерской карьеры.

«Пеп, мой друг! Добро пожаловать в клуб 1000! Трудно поверить, что ты выглядишь таким молодым, а уже прошел этот путь. Я достиг этой отметки на 81 игру раньше – возможно, это единственный раз, когда я обогнал тебя!».

Клопп отметил, что матчи против команд Гвардиолы были самыми сложными, но и самыми захватывающими: «Игры против тебя – всегда вызов и удовольствие. Ты вдохновляешь всех нас. Твое понимание футбола и страсть к делу – почти без равных».

«Желаю новых вершин и отличного празднования – возможно, с бокалом красного вина!» – добавил немецкий специалист.

Свой 1000-й матч Пеп Гвардиола проведет 9 ноября – символично, против «Ливерпуля».

фото lifestyle Юрген Клопп Пеп Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sky Sports
