Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике принял решение об участии Забарного в матче против Лиона
Франция
08 ноября 2025, 21:20 | Обновлено 08 ноября 2025, 22:01
1127
0

Энрике принял решение об участии Забарного в матче против Лиона

Илья выйдет в стартовом составе

08 ноября 2025, 21:20 | Обновлено 08 ноября 2025, 22:01
1127
0
Энрике принял решение об участии Забарного в матче против Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

9 ноября состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ».

Поединок пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации французского портала Le Parisien, наставник «ПСЖ» Луис Энрике в очередной раз выпустит в стартовом составе на этот матч Илью Забарного. Ожидается, что в паре вместе с Забарным будет играть бразилец Лукас Бералдо.

По теме:
ПСЖ потерял четырех игроков перед матчем в чемпионате. Что ждет Забарного?
Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного
ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Лион Лион - ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Футбол | 08 ноября 2025, 15:40 6
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса

Украинский вингер забил первый гол в чемпионате за каталонский клуб в нынешнем сезоне

Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»
Футбол | 08 ноября 2025, 20:32 0
Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»
Игрок «Зари» рассказал, благодаря чему луганчане обыграли «Металлист 1925»

Луганчане отпраздновали вторую победу подряд

Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08.11.2025, 00:17
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
07.11.2025, 02:12
Бокс
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 5
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем