Энрике принял решение об участии Забарного в матче против Лиона

9 ноября состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ».

Поединок пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

По информации французского портала Le Parisien, наставник «ПСЖ» Луис Энрике в очередной раз выпустит в стартовом составе на этот матч Илью Забарного. Ожидается, что в паре вместе с Забарным будет играть бразилец Лукас Бералдо.