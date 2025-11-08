Бартулович пояснил, почему Металлист 1925 неожиданно проиграл Заре в УПЛ

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после проигранного матча своей команды с Зарей (1:3) в 12 туре УПЛ.

– Мало что удавалось у ваших ребят. С чем свяжете?

– Во-первых, поздравляю соперника с победой. Во-вторых, считаю, что мы хорошо начали матч, были у нас хорошие моменты, сделали гол. Дальше произошла досадная ошибка, пропустили гол и уверенность исчезла у нас. Но мы сумели сравнять счёт, потом, к сожалению, снова получили быстрый гол. Этот баланс был потерян, а дальше уже трудно было его вернуть, потому что соперник играл по счету.

– Первый пропущенный мяч пришел из опорной зоны. Как вы сегодня оцените действия Литвиненко на позиции шестерки?

– Мы наигрываем выход от вратаря. Я требую от своих игроков коротких розыгрышей, потому это моя ошибка тоже. Не хочется никого выделять, мы сегодня проиграли этот матч в качестве команды. Также и тренерский штаб проиграл, поэтому нужно дальше работать и двигаться, исправляя ошибки.

– Кадровый потенциал вашей команды был ограничен. К переполненному лазарету прибавился Калитвинцев, кто во время этой международной паузы может вернуться к тренировкам и матчам УПЛ?

– Да, тяжелая ситуация, но это никого не интересует. Надеемся, что вернутся наши основные игроки и после паузы мы будем играть лучше, – сказал Младен.