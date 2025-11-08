Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартулович пояснил, почему Металлист 1925 неожиданно проиграл Заре в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 16:22 |
768
1

Бартулович пояснил, почему Металлист 1925 неожиданно проиграл Заре в УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

08 ноября 2025, 16:22 |
768
1 Comments
Бартулович пояснил, почему Металлист 1925 неожиданно проиграл Заре в УПЛ
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после проигранного матча своей команды с Зарей (1:3) в 12 туре УПЛ.

– Мало что удавалось у ваших ребят. С чем свяжете?

– Во-первых, поздравляю соперника с победой. Во-вторых, считаю, что мы хорошо начали матч, были у нас хорошие моменты, сделали гол. Дальше произошла досадная ошибка, пропустили гол и уверенность исчезла у нас. Но мы сумели сравнять счёт, потом, к сожалению, снова получили быстрый гол. Этот баланс был потерян, а дальше уже трудно было его вернуть, потому что соперник играл по счету.

– Первый пропущенный мяч пришел из опорной зоны. Как вы сегодня оцените действия Литвиненко на позиции шестерки?

– Мы наигрываем выход от вратаря. Я требую от своих игроков коротких розыгрышей, потому это моя ошибка тоже. Не хочется никого выделять, мы сегодня проиграли этот матч в качестве команды. Также и тренерский штаб проиграл, поэтому нужно дальше работать и двигаться, исправляя ошибки.

– Кадровый потенциал вашей команды был ограничен. К переполненному лазарету прибавился Калитвинцев, кто во время этой международной паузы может вернуться к тренировкам и матчам УПЛ?

– Да, тяжелая ситуация, но это никого не интересует. Надеемся, что вернутся наши основные игроки и после паузы мы будем играть лучше, – сказал Младен.

По теме:
Несчастный случай. Верес переиграл Рух
Лидеры группы А сыграли вничью. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги
Карпаты и Кривбасс определили стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Младен Бартулович Металлист 1925 Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 - Заря
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 07 ноября 2025, 19:35 4
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025

Елена Рыбакина в трех сетах с камбеком переиграла Джессику Пегулу

Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08 ноября 2025, 00:17 0
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»

Британец выделил Майка Тайсона

Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Футбол | 08.11.2025, 16:45
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Футбол | 07.11.2025, 18:31
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Футбол | 08.11.2025, 15:40
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Чого це несподiвано, для кого?
Ответить
0
Популярные новости
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 16
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем