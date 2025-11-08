Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 ноября
08 ноября 2025, 15:12
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 ноября
В субботу, 8 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:15 Севилья – Осасуна

Ggbet 2.16 – 3.41 – 3.88

18:00 Карпаты – Кривбасс

Ggbet 2.01 – 3.85 – 3.64

19:00 Ювентус – Торино

Ggbet 1.54 – 4.26 – 7.60

19:30 Сандерленд – Арсенал

Ggbet 8.10 – 4.46 – 1.50

21:45 Парма – Милан

Ggbet 6.60 – 4.14 – 1.61

