Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Алавес
Поединок 12-го тура испанской Ла Лиги состоится 8 ноября в 15:00 по киевскому времени
В субботу, 8 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».
Команды сыграют на стадионе «Estadi Municipal de Montilivi» в Жироне, встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут. Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.
После 11-ти сыгранных туров каталонский клуб набрал семь баллов и разместился на 20-й позиции в турнирной таблице. «Алавес» занимает восьмое место, имея в своем активе 15 пунктов.
Стартовые составы матча чемпионата Испании Жирона – Алавес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане
Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 одолеть «Ипсвич», который лидирует в чемпионате