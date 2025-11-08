Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Алавес

В субботу, 8 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».

Команды сыграют на стадионе «Estadi Municipal de Montilivi» в Жироне, встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут. Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

После 11-ти сыгранных туров каталонский клуб набрал семь баллов и разместился на 20-й позиции в турнирной таблице. «Алавес» занимает восьмое место, имея в своем активе 15 пунктов.

Стартовые составы матча чемпионата Испании Жирона – Алавес