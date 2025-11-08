Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Алавес
Испания
08 ноября 2025, 13:55 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:02
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Алавес

Поединок 12-го тура испанской Ла Лиги состоится 8 ноября в 15:00 по киевскому времени

Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Жирона – Алавес
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 8 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Алавес».

Команды сыграют на стадионе «Estadi Municipal de Montilivi» в Жироне, встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут. Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

После 11-ти сыгранных туров каталонский клуб набрал семь баллов и разместился на 20-й позиции в турнирной таблице. «Алавес» занимает восьмое место, имея в своем активе 15 пунктов.

Стартовые составы матча чемпионата Испании Жирона Алавес

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Алавес Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
