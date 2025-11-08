Окна Эвертона: разный вкус Ирисок

…Киев. Севастопольская площадь. Наши дни. Близ подземного перехода замечаю мужскую фигуру в футболке «Эвертона». Этот мужик в такой же одежде попадался мне на глаза еще несколько раз в течение жаркого лета. Что говорить, нечастое явление в наших широтах – симпатия к «Ирискам», куда больше «глорихантеров» в Украине накопили знаменитые земляки «синих» – «Ливерпуль». И тем не менее…

Когда-то о природе своей симпатии к «Эвертону» мне рассказывал мужчина из Харькова, как раз накануне матча тамошнего «Металлиста» с «синими». В тот день его болельщицкое естество разрывались, ведь за «Металлист» он с детства, а за «Эвертон» – где-то с середины 1980-х. Когда спросил его, почему, получил неожиданный ответ: моему собеседнику очень заимпонировало то, что лучшие времена «Ирисок» совпали с лучшими временами киевского «Динамо», которому он также симпатизирует.

Действительно, по версии журнала World Soccer, «Эвертон» стал лучшей командой мира в 1985-м. Это стало возможным благодаря ярким победам в национальном чемпионате и в Кубке кубков (предтеча «Динамо» на кубкокубковом пьедестале!). На высоком уровне «синие» продержались еще несколько лет, и в 1987-м в 9-й раз (и на сегодня – в последний) выиграли чемпионский титул на родине. Общался здесь недавно с молодым (где-то позднестуденческого возраста) поклонником британского футбола, так для него было настоящим удивлением узнать о такой ​​титулованности «Ирисок». А ведь это история…

Что теперь? Какие окна «Эвертона» (по аналогии с окнами Овертона, то есть диапазоном идей, которые считают приемлемыми для обсуждения в обществе в определенный промежуток времени) относительно перспектив в национальном чемпионате мы можем обсудить в настоящее время? Ну, о чемпионстве, конечно, речь не идет, как, собственно, и о посягательстве на зону Лиги чемпионов. Другое? Можно спорить. Не согласен с теми, кто считает, что потолок амбиций «Ирисок» исчерпывается сохранением прописки в премьер-лиге. Окна у «Эвертона» гораздо шире, однако стабильностью «синие» похвастать не могут. Мы наблюдаем, своего рода, «ирисковое» разновкусье. Удивительное все-таки явление – современная английская премьер-лига! Даже, располагая более чем 400-миллионным составом, ты не можешь быть уверенным в надлежащей силе своей команды!

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ириски» Дэвида Мойеса представляют собой коллектив с неплохо выстроенной обороной и, к сожалению, с малоэффективной атакой. И поэтому на турнирном пути ливерпульской команды попадаются окна вроде тех, которые имеют преподаватели между лекциями, когда свободны от пар или уроков. Вот и современный «Эвертон» периодически попадает в такие окна, когда формально есть на поле, однако на практике возникает стойкое впечатление, что команды совсем нет, витает где-то за тридевять земель. Такое, скажем, было во второй половине октября, когда соперники «Ирисок» – «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» – исключили любую возможность сенсации, насухо обыграв команду с родины «Битлз».

Схема 4–2–3–1, исповедуемая Мойесом, периодически подтверждает свою эффективность в разрушении (тому причиной – игра в 2 опорника), особенно когда «Эвертон» соперничает не с грандами, однако не способствует атакующей состоятельности. Об опорниках в этом контексте следует сказать подробнее. Обычно в этой зоне – сочетание опыта и молодости: Идрисса Гуйе и Джеймс Гарнер. Они успешно дополняют друг друга. Критика в адрес Гуйе, что, мол, он не всегда поспевает за прыткими игроками средней линии команд-соперниц? Как по мне, критиканы правы только относительно матчей с фаворитами премьер-лиги. В других случаях этот дуэт смотрится вполне конкурентно. Скажем, Идрисса Гуйе во всех без исключения сентябрьских матчах, а также в раннеоктябрьской игре против «Кристал Пэлас» получил от авторитетного sofascore.com оценки не менее семерки. А, например, в дерби сенегалец был просто идеален в передачах: все 15 пасов на своей половине поля оказались точными! Ну, и процент точных лонгболлов (60) тоже весьма солиден. В игре же против «Вест Хэма» Гуйе вообще достиг 100%-ной точности лонгболлов! Да, с ростом 174 см он практически не участвует в верховых дуэлях, однако в сражениях, так сказать, на 1-м этаже вполне конкурентен, даже в матчах против соперников вроде «Ливерпуля».

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Гарнер и Идрисса Гуйе

Гарнер выполняет, вероятно, больший объем работы, чем Гуйе – моложе все-таки! Тепловая карта движения Джеймса по полю содержит куда меньше зеленого цвета (то есть мест, куда он ни разу не добегал), чем аналогичная у сенегальца. Собственно, способность Гарнера включиться в игру сразу после стартового свистка как нельзя лучше иллюстрирует то, что голевой момент в понедельничном матче против «Сандерленда» этот парень имел уже на 10-й секунде! К сожалению, его удару чуть-чуть не хватило точности. Гарнер – более жесткий игрок по сравнению с Гуйе, «горчичников» собирает уйму, чуть ли не в каждом матче подвергаясь такому судейскому вердикту. В то же время и соперники нередко получают предупреждения во время дуэлей с ним. В матче против «Астон Виллы» sofascore.com определил именно Гарнера игроком матча (с оценкой 7,9). Что повлияло на такое признание? По-моему, прежде всего, суперская статистика выигранных дуэлей внизу во время обороны своих ворот: 6 из 6-ти! А это – важная добродетель опорника.

Как оценить действия Виталия Миколенко на поле в футболке «Эвертона»? Разное было в течение сезона. Прекрасный матч в исполнении Виталия против «Вест Хэма», когда во время обороны своих ворот наш соотечественник выиграл абсолютно все верховые дуэли. К тому же, тогда украинец осуществил 5 выносов и 2 удара заблокировал. Противоречивая игра против «Ман Сити», когда 100% (5 из 5-ти!) точных лонгболлов соседствовали с минимумом выигранных единоборств. Ну, и неудачная игра с «Тоттенхэмом». Впрочем, против «шпор» вся команда «Эвертона» сыграла не лучшим образом. А вот в Сандерленде против неожиданного представителя группы лидеров украинец отыграл неплохо. Во 2-м тайме единственный удар «Эвертона» по воротам хозяев – именно на счету Виталия (выстрелу издалека предшествовала успешная игра Миколенко на опережение). Из забавного – аут нашего соотечественника со своего фланга после перерыва, когда мяч от рук Виталия пришел непосредственно в руки кипера «Черных котов».

В защитном контексте, конечно, нельзя не упомянуть о капитане «Эвертона» Джеймсе Тарковски. Капитан команды является душой как обороны, так и всей команды. С каким жертвоприношением он играет! Тарковски ведь! Аналогии с названиями работ знаменитого режиссера есть, чего уж там! А вратарь «Ирисок» Джордан Пикфорд смотрит в глаза Тарковски, словно в зеркало, ведь эти ветераны похожи друг на друга жаждой борьбы, проявляющейся и в возрасте за 30. Пропущенный гол в Сандерленде после рикошета от Джеймса? Конечно, Джордан проникался ностальгией на стадионе, где он в свое время начал путь в большом футболе. Ну, сантименты сантиментами, а свою работу делал добросовестно, гол же «Черных котов» стал стечением обстоятельств, что и говорить. Что касается Тарковски, то его часто даже в проигранных матчах отмечают высокой оценкой. В частности, в проигранном дерби Тарковски получил оценку 7,6 от sofascore.com. И назвать это парадоксом могут только те, кто не видел игру. 100% удачных попыток отбора, 8 выносов, лишь по одной проигранной дуэли на траве и в воздухе (все остальные выиграны, что называется, бесспорно!) – вот и имеем! А игру с клубом «Кристал Пэлас» вообще можно назвать бенефисом Тарковски (игрок матча с 8,4 от sofascore.com): 3 заблокированных удара, абсолютно все выигранные дуэли внизу, очень высокий процент выигранных дуэлей в воздухе при защите своих ворот, высокий процент точных передач (на своей половине поля аж 97%!). Что еще нужно для того, чтобы работу защитника оценили как качественную!

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

А вот на острие атаки игроков уровня Тарковски у «Эвертона» не наблюдается. Показателен в этом плане гол Илимана Ндиая в ворота «Сандерленда». Чем искать передачей нападающего, сенегалец решил взять игру на себя и забил после отличного индивидуального прохода. Джек Грилиш нередко выдает выдающиеся матчи! Прекрасный длинный пас – при нем. Однако пас есть пас, а его еще следует превратить в гол. Форвард Тьерно Барри в Сандерленде это сделать не сумел, не попав в ворота с 3 метров: выстрел по воробьям к разочарованию фанатов «синих». Вместе с тем вскоре удостоился «горчичника» за немотивированную агрессию при попытке отбора мяча. Вообще же Барри, на которого в большинстве своем возложены функции наконечника атакующих усилий команды Мойеса (та самая единичка в расстановке 4–2–3–1) ни в одном матче чемпионата не сподобился наиграть хотя бы на оценку 7 баллов от sofascore.com. Аналогичная ситуация и у Бету – гвинейского конкурента француза Барри. Когда последняя цифра в вашей расстановке именно единица, то это должна быть очень мощная игровая единица. К сожалению, ни о Барри, ни о Бету такого сказать нельзя.

Собственно, если описывать турнирный ход «Эвертона» в этом сезоне, то не скажу, что он какой-то неожиданный. Команда занимает примерно то же место, которое и должна согласно стоимости своего состава. А рядом, к слову, скопились всевозможные «сороки» с «павлинами» – «ньюкаслы»-«лидсы», тоже имеющие мультичемпионский бэкграунд и сопоставимые с нынешними «Ирисками» возможности. Так что, окна «Эвертона» слишком узки? А вот здесь можно спорить. И главный аргумент в расширении этих окон – это Мойес. Можно по-разному относиться к тренерской хватке Мойеса, однако вистов ему, по-моему, добавляет то, что для шотландца как тренера именно «Эвертон» является «своей командой». Солидный опыт работы в этом клубе в начале этого века и в ранние 2010-е – хороший багаж для понимания процессов и самой клубной философии. Поэтому, считаю, определенного прогресса «Ириски» все же смогут добиться, а двигателем тех перемен к лучшему станет именно Дэвид.

Алексей РЫЖКОВ