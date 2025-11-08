ФОТО. Вручен приз лучшему игроку Полесья в октябре 2025 года

Хавбек Владислав Велетень получил награду лучшему игроку «Полесья» в октябре 2025 года по версии болельщиков.

За Владислава проголосовало 67,8% болельщиков житомирского клуба.

Награду полузащитнику вручил главный тренер команды Руслан Ротань.

В голосовании его конкурентами были Евгений Волынец (21,7%) и Максим Брагару (4,2%).

ФОТО. Велетень получил награду лучшему игроку Полесья в октябре 2025