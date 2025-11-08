Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Вручен приз лучшему игроку Полесья в октябре 2025 года
Украина. Премьер лига
ФОТО. Вручен приз лучшему игроку Полесья в октябре 2025 года

Хавбек Владислав Велетень получил приз из рук Руслана Ротаня

ФК Полесье. Руслан Ротань и Владислав Велетень

Хавбек Владислав Велетень получил награду лучшему игроку «Полесья» в октябре 2025 года по версии болельщиков.

За Владислава проголосовало 67,8% болельщиков житомирского клуба.

Награду полузащитнику вручил главный тренер команды Руслан Ротань.

В голосовании его конкурентами были Евгений Волынец (21,7%) и Максим Брагару (4,2%).

Полесье Житомир Владислав Велетень чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок фото Руслан Ротань
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
