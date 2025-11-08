Украина. Премьер лига08 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 08 ноября 2025, 01:57
ФОТО. Вручен приз лучшему игроку Полесья в октябре 2025 года
Хавбек Владислав Велетень получил приз из рук Руслана Ротаня
08 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 08 ноября 2025, 01:57
Хавбек Владислав Велетень получил награду лучшему игроку «Полесья» в октябре 2025 года по версии болельщиков.
За Владислава проголосовало 67,8% болельщиков житомирского клуба.
Награду полузащитнику вручил главный тренер команды Руслан Ротань.
В голосовании его конкурентами были Евгений Волынец (21,7%) и Максим Брагару (4,2%).
ФОТО. Велетень получил награду лучшему игроку Полесья в октябре 2025
