Чемпионат Италии
Пиза
07.11.2025 21:45 – FT 1 : 0
Кремонезе
Италия
08 ноября 2025, 00:19 | Обновлено 08 ноября 2025, 00:24
Джилардино празднует первую победу в матче Серии A со своим клубом

Пиза переиграла Кремонезе с минимальным перевесом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

Известный в прошлом игрок Альберто Джилардино отпраздновал первую победу в чемпионате Италии в статусе главного тренера «Пизы».

Его команда в 11-м туре Серии A минимально обыграла Кремонезе (1:0).

На 75-й минуте Идрисса Туре, получив передачу от Маттео Трамони, пробил точно в ворота «Кремонезе» (1:0).

Этот гол стал единственным во встрече и принес «Пизе» важную домашнюю победу.

Пиза под руководством Альберто Джилардино набрала 9 очков и покинула зону вылета.

Серия A. 11-й тур, 7 ноября 2025 года

Пиза – Кремонезе – 1:0

Гол: Идрисса Туре, 75

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 10 7 1 2 16 - 8 09.11.25 16:00 Болонья - Наполи01.11.25 Наполи 0:0 Комо28.10.25 Лечче 0:1 Наполи25.10.25 Наполи 3:1 Интер Милан18.10.25 Торино 1:0 Наполи05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа 22
2 Интер Милан 10 7 0 3 24 - 12 09.11.25 21:45 Интер Милан - Лацио02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан29.10.25 Интер Милан 3:0 Фиорентина25.10.25 Наполи 3:1 Интер Милан18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе 21
3 Милан 10 6 3 1 15 - 7 08.11.25 21:45 Парма - Милан02.11.25 Милан 1:0 Рома28.10.25 Аталанта 1:1 Милан24.10.25 Милан 2:2 Пиза19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина05.10.25 Ювентус 0:0 Милан 21
4 Рома 10 7 0 3 10 - 5 09.11.25 19:00 Рома - Удинезе02.11.25 Милан 1:0 Рома29.10.25 Рома 2:1 Парма26.10.25 Сассуоло 0:1 Рома18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома 21
5 Болонья 10 5 3 2 16 - 8 09.11.25 16:00 Болонья - Наполи02.11.25 Парма 1:3 Болонья29.10.25 Болонья 0:0 Торино26.10.25 Фиорентина 2:2 Болонья19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья05.10.25 Болонья 4:0 Пиза 18
6 Ювентус 10 5 3 2 14 - 10 08.11.25 19:00 Ювентус - Торино01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус29.10.25 Ювентус 3:1 Удинезе26.10.25 Лацио 1:0 Ювентус19.10.25 Комо 2:0 Ювентус05.10.25 Ювентус 0:0 Милан 18
7 Комо 10 4 5 1 12 - 6 08.11.25 16:00 Комо - Кальяри01.11.25 Наполи 0:0 Комо29.10.25 Комо 3:1 Эллас Верона25.10.25 Парма 0:0 Комо19.10.25 Комо 2:0 Ювентус04.10.25 Аталанта 1:1 Комо 17
8 Лацио 10 4 3 3 13 - 7 09.11.25 21:45 Интер Милан - Лацио03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри30.10.25 Пиза 0:0 Лацио26.10.25 Лацио 1:0 Ювентус19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио04.10.25 Лацио 3:3 Торино 15
9 Удинезе 10 4 3 3 12 - 15 09.11.25 19:00 Рома - Удинезе01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта29.10.25 Ювентус 3:1 Удинезе25.10.25 Удинезе 3:2 Лечче20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри 15
10 Кремонезе 11 3 5 3 12 - 13 23.11.25 16:00 Кремонезе - Рома07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус29.10.25 Дженоа 0:2 Кремонезе25.10.25 Кремонезе 1:1 Аталанта20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе 14
11 Аталанта 10 2 7 1 13 - 8 09.11.25 13:30 Аталанта - Сассуоло01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта28.10.25 Аталанта 1:1 Милан25.10.25 Кремонезе 1:1 Аталанта19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио04.10.25 Аталанта 1:1 Комо 13
12 Сассуоло 10 4 1 5 11 - 12 09.11.25 13:30 Аталанта - Сассуоло03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа30.10.25 Кальяри 1:2 Сассуоло26.10.25 Сассуоло 0:1 Рома18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло 13
13 Торино 10 3 4 3 10 - 16 08.11.25 19:00 Ювентус - Торино02.11.25 Торино 2:2 Пиза29.10.25 Болонья 0:0 Торино26.10.25 Торино 2:1 Дженоа18.10.25 Торино 1:0 Наполи04.10.25 Лацио 3:3 Торино 13
14 Кальяри 10 2 3 5 9 - 14 08.11.25 16:00 Комо - Кальяри03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри30.10.25 Кальяри 1:2 Сассуоло26.10.25 Эллас Верона 2:2 Кальяри19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри 9
15 Лечче 10 2 3 5 8 - 14 08.11.25 16:00 Лечче - Эллас Верона02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче28.10.25 Лечче 0:1 Наполи25.10.25 Удинезе 3:2 Лечче18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло04.10.25 Парма 0:1 Лечче 9
16 Пиза 11 1 6 4 8 - 14 24.11.25 21:45 Сассуоло - Пиза07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе02.11.25 Торино 2:2 Пиза30.10.25 Пиза 0:0 Лацио24.10.25 Милан 2:2 Пиза18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона 9
17 Парма 10 1 4 5 5 - 12 08.11.25 21:45 Парма - Милан02.11.25 Парма 1:3 Болонья29.10.25 Рома 2:1 Парма25.10.25 Парма 0:0 Комо19.10.25 Дженоа 0:0 Парма04.10.25 Парма 0:1 Лечче 7
18 Дженоа 10 1 3 6 6 - 14 09.11.25 16:00 Дженоа - Фиорентина03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа29.10.25 Дженоа 0:2 Кремонезе26.10.25 Торино 2:1 Дженоа19.10.25 Дженоа 0:0 Парма05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа 6
19 Эллас Верона 10 0 5 5 6 - 16 08.11.25 16:00 Лечче - Эллас Верона02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан29.10.25 Комо 3:1 Эллас Верона26.10.25 Эллас Верона 2:2 Кальяри18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло 5
20 Фиорентина 10 0 4 6 7 - 16 09.11.25 16:00 Дженоа - Фиорентина02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче29.10.25 Интер Милан 3:0 Фиорентина26.10.25 Фиорентина 2:2 Болонья19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома 4
Полная таблица

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Idrissa Toure (Пиза), асcист Маттео Трамони.
