Джилардино празднует первую победу в матче Серии A со своим клубом
Пиза переиграла Кремонезе с минимальным перевесом 1:0
Известный в прошлом игрок Альберто Джилардино отпраздновал первую победу в чемпионате Италии в статусе главного тренера «Пизы».
Его команда в 11-м туре Серии A минимально обыграла Кремонезе (1:0).
На 75-й минуте Идрисса Туре, получив передачу от Маттео Трамони, пробил точно в ворота «Кремонезе» (1:0).
Этот гол стал единственным во встрече и принес «Пизе» важную домашнюю победу.
Пиза под руководством Альберто Джилардино набрала 9 очков и покинула зону вылета.
Серия A. 11-й тур, 7 ноября 2025 года
Пиза – Кремонезе – 1:0
Гол: Идрисса Туре, 75
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|09.11.25 16:00 Болонья - Наполи01.11.25 Наполи 0:0 Комо28.10.25 Лечче 0:1 Наполи25.10.25 Наполи 3:1 Интер Милан18.10.25 Торино 1:0 Наполи05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа
|22
|2
|Интер Милан
|10
|7
|0
|3
|24 - 12
|09.11.25 21:45 Интер Милан - Лацио02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан29.10.25 Интер Милан 3:0 Фиорентина25.10.25 Наполи 3:1 Интер Милан18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан04.10.25 Интер Милан 4:1 Кремонезе
|21
|3
|Милан
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|08.11.25 21:45 Парма - Милан02.11.25 Милан 1:0 Рома28.10.25 Аталанта 1:1 Милан24.10.25 Милан 2:2 Пиза19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина05.10.25 Ювентус 0:0 Милан
|21
|4
|Рома
|10
|7
|0
|3
|10 - 5
|09.11.25 19:00 Рома - Удинезе02.11.25 Милан 1:0 Рома29.10.25 Рома 2:1 Парма26.10.25 Сассуоло 0:1 Рома18.10.25 Рома 0:1 Интер Милан05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома
|21
|5
|Болонья
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|09.11.25 16:00 Болонья - Наполи02.11.25 Парма 1:3 Болонья29.10.25 Болонья 0:0 Торино26.10.25 Фиорентина 2:2 Болонья19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья05.10.25 Болонья 4:0 Пиза
|18
|6
|Ювентус
|10
|5
|3
|2
|14 - 10
|08.11.25 19:00 Ювентус - Торино01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус29.10.25 Ювентус 3:1 Удинезе26.10.25 Лацио 1:0 Ювентус19.10.25 Комо 2:0 Ювентус05.10.25 Ювентус 0:0 Милан
|18
|7
|Комо
|10
|4
|5
|1
|12 - 6
|08.11.25 16:00 Комо - Кальяри01.11.25 Наполи 0:0 Комо29.10.25 Комо 3:1 Эллас Верона25.10.25 Парма 0:0 Комо19.10.25 Комо 2:0 Ювентус04.10.25 Аталанта 1:1 Комо
|17
|8
|Лацио
|10
|4
|3
|3
|13 - 7
|09.11.25 21:45 Интер Милан - Лацио03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри30.10.25 Пиза 0:0 Лацио26.10.25 Лацио 1:0 Ювентус19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио04.10.25 Лацио 3:3 Торино
|15
|9
|Удинезе
|10
|4
|3
|3
|12 - 15
|09.11.25 19:00 Рома - Удинезе01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта29.10.25 Ювентус 3:1 Удинезе25.10.25 Удинезе 3:2 Лечче20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри
|15
|10
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|23.11.25 16:00 Кремонезе - Рома07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус29.10.25 Дженоа 0:2 Кремонезе25.10.25 Кремонезе 1:1 Аталанта20.10.25 Кремонезе 1:1 Удинезе
|14
|11
|Аталанта
|10
|2
|7
|1
|13 - 8
|09.11.25 13:30 Аталанта - Сассуоло01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта28.10.25 Аталанта 1:1 Милан25.10.25 Кремонезе 1:1 Аталанта19.10.25 Аталанта 0:0 Лацио04.10.25 Аталанта 1:1 Комо
|13
|12
|Сассуоло
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|09.11.25 13:30 Аталанта - Сассуоло03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа30.10.25 Кальяри 1:2 Сассуоло26.10.25 Сассуоло 0:1 Рома18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло
|13
|13
|Торино
|10
|3
|4
|3
|10 - 16
|08.11.25 19:00 Ювентус - Торино02.11.25 Торино 2:2 Пиза29.10.25 Болонья 0:0 Торино26.10.25 Торино 2:1 Дженоа18.10.25 Торино 1:0 Наполи04.10.25 Лацио 3:3 Торино
|13
|14
|Кальяри
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|08.11.25 16:00 Комо - Кальяри03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри30.10.25 Кальяри 1:2 Сассуоло26.10.25 Эллас Верона 2:2 Кальяри19.10.25 Кальяри 0:2 Болонья05.10.25 Удинезе 1:1 Кальяри
|9
|15
|Лечче
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|08.11.25 16:00 Лечче - Эллас Верона02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче28.10.25 Лечче 0:1 Наполи25.10.25 Удинезе 3:2 Лечче18.10.25 Лечче 0:0 Сассуоло04.10.25 Парма 0:1 Лечче
|9
|16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8 - 14
|24.11.25 21:45 Сассуоло - Пиза07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе02.11.25 Торино 2:2 Пиза30.10.25 Пиза 0:0 Лацио24.10.25 Милан 2:2 Пиза18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона
|9
|17
|Парма
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|08.11.25 21:45 Парма - Милан02.11.25 Парма 1:3 Болонья29.10.25 Рома 2:1 Парма25.10.25 Парма 0:0 Комо19.10.25 Дженоа 0:0 Парма04.10.25 Парма 0:1 Лечче
|7
|18
|Дженоа
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|09.11.25 16:00 Дженоа - Фиорентина03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа29.10.25 Дженоа 0:2 Кремонезе26.10.25 Торино 2:1 Дженоа19.10.25 Дженоа 0:0 Парма05.10.25 Наполи 2:1 Дженоа
|6
|19
|Эллас Верона
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|08.11.25 16:00 Лечче - Эллас Верона02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан29.10.25 Комо 3:1 Эллас Верона26.10.25 Эллас Верона 2:2 Кальяри18.10.25 Пиза 0:0 Эллас Верона03.10.25 Эллас Верона 0:1 Сассуоло
|5
|20
|Фиорентина
|10
|0
|4
|6
|7 - 16
|09.11.25 16:00 Дженоа - Фиорентина02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче29.10.25 Интер Милан 3:0 Фиорентина26.10.25 Фиорентина 2:2 Болонья19.10.25 Милан 2:1 Фиорентина05.10.25 Фиорентина 1:2 Рома
|4
