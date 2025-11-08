Джилардино празднует первую победу в матче Серии A со своим клубом

Известный в прошлом игрок Альберто Джилардино отпраздновал первую победу в чемпионате Италии в статусе главного тренера «Пизы».

Его команда в 11-м туре Серии A минимально обыграла Кремонезе (1:0).

На 75-й минуте Идрисса Туре, получив передачу от Маттео Трамони, пробил точно в ворота «Кремонезе» (1:0).

Этот гол стал единственным во встрече и принес «Пизе» важную домашнюю победу.

Пиза под руководством Альберто Джилардино набрала 9 очков и покинула зону вылета.

Серия A. 11-й тур, 7 ноября 2025 года

Пиза – Кремонезе – 1:0

Гол: Идрисса Туре, 75

Турнирная таблица