Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Они не на том уровне, что были раньше»
Лига конференций
08 ноября 2025, 02:02 |
Известный тренер оценил атаку «Шахтера» в последнем матче

ФК Кривбас. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб высказался о последнем матче в Лиге конференций.

«Исландцы всем составом стояли в защите, и было непросто разрывать такую плотную оборону. У «Шахтера» атака сейчас не на том уровне, что была раньше, как мы привыкли это видеть. Это еще не та команда.

Арда Туран у руля коллектива всего несколько месяцев, а этого времени мало, чтобы команда работала, как единый механизм. Хотя физически и технически коллектив готов неплохо. Но, в принципе, игра шла по такому сценарию, что «горняки» рано или поздно должны были забить», – сказал Вернидуб.

По теме:
Динамо повторило свою наибольшую победу в основной стадии еврокубков
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
ИЗАКИ: «Я хотел остаться во Флуминенсе подольше»
Юрий Вернидуб Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
