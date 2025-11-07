7 ноября в 15:30 состоится игра 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Эпицентр будет принимать Оболонь из Киева на «Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича».

Главным арбитром встречи будет Александр Соловьян из Киевской области.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Эпицентр – Оболонь

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.