ВИДЕО. Как Буяльский сделал счет 4:0 в пользу Динамо в матче со Зриньски
Капитан киевлян увеличил преимущество бело-синих на 67-й минуте матча 3-го тура ЛК
Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский забил четвертый гол для своей команды в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.
Буяльский отличился на 67-й минуте поединка, сделав счет 4:0. Ассист на Виталия отдал Владислав Кабаев, у которого в активе также уже есть один гол в этой встрече.
Буяльский после забитого мяча был сразу же заменен на Андрея Ярмоленко.
Динамо и Зриньски проводят встречу на стадионе Люблин Арена. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.
