ВИДЕО. Как Буяльский сделал счет 4:0 в пользу Динамо в матче со Зриньски

Лига конференций
06 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:01
271
0

Капитан киевлян увеличил преимущество бело-синих на 67-й минуте матча 3-го тура ЛК

Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский забил четвертый гол для своей команды в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.

Буяльский отличился на 67-й минуте поединка, сделав счет 4:0. Ассист на Виталия отдал Владислав Кабаев, у которого в активе также уже есть один гол в этой встрече.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Буяльский после забитого мяча был сразу же заменен на Андрея Ярмоленко.

Динамо и Зриньски проводят встречу на стадионе Люблин Арена. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Динамо Киев Зриньски Мостар видео голов и обзор Лига конференций Динамо - Зриньски Виталий Буяльский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
