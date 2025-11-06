Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский забил четвертый гол для своей команды в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.

Буяльский отличился на 67-й минуте поединка, сделав счет 4:0. Ассист на Виталия отдал Владислав Кабаев, у которого в активе также уже есть один гол в этой встрече.

Буяльский после забитого мяча был сразу же заменен на Андрея Ярмоленко.

Динамо и Зриньски проводят встречу на стадионе Люблин Арена. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Как Буяльский сделал счет 4:0 в пользу Динамо в матче со Зриньски