ВИДЕО. Герреро и Кабаев: Динамо за 3 минуты забило 2 гола в ворота Зриньски
Киевляне сделали счет 3:0 в матче третьего тура Лиги конференций на 59-й минуте
Киевское Динамо сделало счет 3:0 в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.
На 56-й минуте с передачи Александра Пихаленка отличился Эдуардо Герреро, а уже на 59-й третий гол для бело-синих оформил Владислав Кабаев.
Первым в этом поединке на 21-й отличился Денис Попов. Динамо и Зриньски начали матч 6 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе Люблин Арена.
Подопечные Александра Шовковского близки к первой победе в этом сезоне ЛК.
ГОЛ! 2:0 Герреро, 56 мин.
ГОЛ! 3:0 Кабаев, 59 мин.
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву