Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Герреро и Кабаев: Динамо за 3 минуты забило 2 гола в ворота Зриньски
Лига конференций
06 ноября 2025, 23:23 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:02
Киевляне сделали счет 3:0 в матче третьего тура Лиги конференций на 59-й минуте

Киевское Динамо сделало счет 3:0 в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.

На 56-й минуте с передачи Александра Пихаленка отличился Эдуардо Герреро, а уже на 59-й третий гол для бело-синих оформил Владислав Кабаев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этом поединке на 21-й отличился Денис Попов. Динамо и Зриньски начали матч 6 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе Люблин Арена.

Подопечные Александра Шовковского близки к первой победе в этом сезоне ЛК.

ГОЛ! 2:0 Герреро, 56 мин.

ГОЛ! 3:0 Кабаев, 59 мин.

Владислав Кабаев Эдуардо Герреро Динамо Киев Динамо - Зриньски Зриньски Мостар Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
