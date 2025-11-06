Киевское Динамо сделало счет 3:0 в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.

На 56-й минуте с передачи Александра Пихаленка отличился Эдуардо Герреро, а уже на 59-й третий гол для бело-синих оформил Владислав Кабаев.

Первым в этом поединке на 21-й отличился Денис Попов. Динамо и Зриньски начали матч 6 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе Люблин Арена.

Подопечные Александра Шовковского близки к первой победе в этом сезоне ЛК.

❗️ ВИДЕО. Герреро и Кабаев: Динамо за 3 минуты забило 2 гола в ворота Зриньски

ГОЛ! 2:0 Герреро, 56 мин.

ГОЛ! 3:0 Кабаев, 59 мин.