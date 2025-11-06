ФОТО. Минута молчания. Динамо и Зриньски почтили память Младена Жижовича
6 ноября команды в Люблине начали поединок третьего тура Лиги конференций
Киевское Динамо и боснийский Зриньски Мостар почтили память Младена Жижовича – покойного тренера команды Раднички 1923, который умер во время матча чемпионата Сербии 3 сентября.
Жижович в 2011 году играл в футболке Зриньски, а с 2019 по 2020 год возглавлял эту команду. Динамо и Зриньски провели минуту молчания и вышли на поле в черных повязках.
Встреча Динамо и Зриньски стартовала 6 ноября в 22:00 на стадионе Люблин Арена (Польша).
Андрей Витренко, Sport.ua, Люблин
