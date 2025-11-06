Ванат назвал проблему, которая появилась после перехода из Динамо в Жирону

Форвард испанской «Жироны» Владислав Ванат рассказал о проблеме, которая появилась после трансфера из киевского «Динамо» в каталонский клуб.

– Тебе кто-то звонил по телефону с просьбой билеты достать на матч команды?

– Да. С переходом в «Жирону» что-то появилось очень много звонков – мне это не нравится.

– Почему?

– Не знаю. Я люблю спокойно жить, чтобы меня никто не трогал, чтобы я сам был, а тут началось.

– Кто звонит? Какие-то старые знакомые?

– В основном, да – за футболки, за билеты, за то, за другое. Нужно менять номер, – рассказал Ванат.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел девять матчей за каталонскую команду, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Ваната заканчивается в июне 2030 года.