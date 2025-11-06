Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

В среду, 5 ноября, боснийский клуб «Зриньски» Мостар провел заключительную командную тренировку накануне матча с киевским «Динамо» в третьем туре Лиги конференций.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей занятия игроков «Зриньски»!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч между командами состоится 6 ноября на стадионе «Люблин-Арена» в одноимённом городе Люблин.

ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо

Андрей Витренко, Sport.ua, Люблин

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.