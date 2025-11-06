Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо
Лига конференций
06 ноября 2025, 00:11 | Обновлено 06 ноября 2025, 00:14
Смотрите фотогалерею тренировки соперника киевлян от Sport.ua

Sport.ua. Тренировка Зриньски

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

В среду, 5 ноября, боснийский клуб «Зриньски» Мостар провел заключительную командную тренировку накануне матча с киевским «Динамо» в третьем туре Лиги конференций.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей занятия игроков «Зриньски»!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч между командами состоится 6 ноября на стадионе «Люблин-Арена» в одноимённом городе Люблин.

trenirovka-zrinski
trenirovka-zrinski-foto-1
trenirovka-zrinski-foto-2
trenirovka-zrinski-foto-3
trenirovka-zrinski-foto-4

Андрей Витренко, Sport.ua, Люблин

Динамо Киев Зриньски Мостар фото тренировка фотогалерея Лига конференций Динамо - Зриньски
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
