ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо
Смотрите фотогалерею тренировки соперника киевлян от Sport.ua
Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером Динамо, чтобы разделять каждое испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно по этому рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.
В среду, 5 ноября, боснийский клуб «Зриньски» Мостар провел заключительную командную тренировку накануне матча с киевским «Динамо» в третьем туре Лиги конференций.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей занятия игроков «Зриньски»!
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч между командами состоится 6 ноября на стадионе «Люблин-Арена» в одноимённом городе Люблин.
ФОТО. Последние штрихи: подготовка Зриньски к матчу с Динамо
Андрей Витренко, Sport.ua, Люблин
21+
Реклама
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом