Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал хочет установить клубный рекорд, продав игрока за баснословные деньги
Испания
07 ноября 2025, 03:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

Футбольный клуб «Реал» Мадрид может продать бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.

По сообщениям испанских СМИ, «бланкос» пойдут на такой шаг, если с футболистом не удастся согласовать условия нового контракта. Сообщается, что мадридцы готовы продать игрока за 150 миллионов евро. Хотя его контракт рассчитан до 2027 года, переговоры по его продлению полностью остановлены из-за разногласий между клубом и игроком.

Главным претендентом на бразильца называются команды АПЛ.

В последнем матче у бразильца возник конфликт после того, как Хаби Алонсо решил его заменить в Эль Класико.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
