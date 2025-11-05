Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:51 | Обновлено 05 ноября 2025, 14:03
УЕФА объяснил, почему Ливерпуль не пробивал пенальти в ворота Реала в ЛЧ

После удара Доминика Собослаи мяч попал в руку полузащитника Орельена Тчуамени

УЕФА объяснил, почему Ливерпуль не пробивал пенальти в ворота Реала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Собослаи и Тчуамени

Во вторник, 4 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Подопечные Арне Слота выиграли со счетом 1:0.

На 30-й минуте этого противостояния случился эпизод, который вызвал много споров – мяч после удара игрока «мерсисайдцев» Доминика Собослаи попал в руку полузащитника Орельена Тчуамени на линии штрафной.

Арбитр Иштван Ковач сначала назначил штрафной удар, но потом отменил свое решение после просмотра VAR. Представители английского клуба остались разгневаны, так как уверены, что в ворота «сливочных» рефери был должен назначить пенальти.

УЕФА сообщил, что Ковач действовал согласно правилам: «Мяч коснулся левой руки игрока «Реала», которая находилась близко к телу и в естественном положении».

ВИДЕО. Момент, когда мяч попал в руку полузащитника Реала после удара Собослаи

Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал УЕФА Доминик Собослаи Орельен Тчуамени пенальти
Николай Тытюк Источник: УЕФА
icebeer
Для реала все руки в природном положении.
Ответить
+1
Victor673256ua
Бо не можна у ворота Реала ставити пенальті)
Ответить
0
