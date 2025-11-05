УЕФА объяснил, почему Ливерпуль не пробивал пенальти в ворота Реала в ЛЧ

Во вторник, 4 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Подопечные Арне Слота выиграли со счетом 1:0.

На 30-й минуте этого противостояния случился эпизод, который вызвал много споров – мяч после удара игрока «мерсисайдцев» Доминика Собослаи попал в руку полузащитника Орельена Тчуамени на линии штрафной.

Арбитр Иштван Ковач сначала назначил штрафной удар, но потом отменил свое решение после просмотра VAR. Представители английского клуба остались разгневаны, так как уверены, что в ворота «сливочных» рефери был должен назначить пенальти.

УЕФА сообщил, что Ковач действовал согласно правилам: «Мяч коснулся левой руки игрока «Реала», которая находилась близко к телу и в естественном положении».

ВИДЕО. Момент, когда мяч попал в руку полузащитника Реала после удара Собослаи